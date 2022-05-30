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В Краматорске возобновили электроснабжение – мэр Гончаренко

Юля Захарченко, редактор ленты
В Краматорске возобновили электроснабжение – мэр Гончаренко
Фото: Dreamstime

В Краматорске появилось светоснабжение. После вражеских обстрелов специалисты починили провода и возобновили электроснабжение на территории города.

Городской глава Краматорска Александр Гончаренко отметил, что работа еще продолжается, однако в домах уже появляется свет.

— Электроснабжение возобновлено. Спасибо всем бригадам за титанические усилия, — подчеркнул мэр Краматорска.

Днем стало известно об отключении электричества на Донбассе в результате вражеских обстрелов. В частности, Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты остались без электричества.

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Из-за обесточивания Бахмутского и Краматорского районов 115 торецких горняков остались под землей: 112 человек на шахте Центральной и трое людей на шахте Торецкой.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подчеркнул, что специалисты принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность. Причины и последствия обесточивания еще уточняются.

Источник: Краматорский городской совет

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