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Факты / Украина / Общество

В Украине отменят выплаты для некоторых переселенцев — Минсоцполитики

Марта Бондаренко, редактор ленты
гроші
Фото: Depositphotos

В Украине некоторым внутренне перемещенным лицам отменят соцвыплаты.

Об этом в эфире телемарафона рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Денежную помощь будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой.

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Выплаты будут получать и те, у кого повреждены дома.

— С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая, – сказала она.

Ранее в Минсоцполитики сообщили, что в Украине не будут ограничивать количество получателей дополнительной к государственной денежной помощи ВПЛ.

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Источник: УНИАН
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