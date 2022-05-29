ВСУ ликвидировали командира парашютно-десантной роты России Выгуляра

Май, 29 в 16:10

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии, капитана Александра Выгуляра.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что еще три месяца назад Выгуляр под городом Вязьма вместе со своей ротой реконструировал Вяземскую воздушно-десантную операцию (первая масштабная воздушно-десантная операция во время немецко-советской войны, проведенная советскими войсками в 1942 году, — Ред.).

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Но там добавляют, что “во время встречи с украинскими воинами это ему не помогло”.

Также сегодня стало известно о ликвидации сотрудника пресс-службы Минобороны РФ полковника Владимира Иванова. Он погиб на территории Украины еще 25 марта.

Издание Медиазона отметило, что первым о смерти Иванова сообщил сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный, в то же время он не предоставил никакой информации о месте службы погибшего.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ

Фото: Управление стратегических коммуникаций ВСУ