ВСУ ликвидировали командира парашютно-десантной роты России Выгуляра
Вооруженные силы Украины ликвидировали командира парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии, капитана Александра Выгуляра.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Отмечается, что еще три месяца назад Выгуляр под городом Вязьма вместе со своей ротой реконструировал Вяземскую воздушно-десантную операцию (первая масштабная воздушно-десантная операция во время немецко-советской войны, проведенная советскими войсками в 1942 году, — Ред.).
Но там добавляют, что “во время встречи с украинскими воинами это ему не помогло”.
Также сегодня стало известно о ликвидации сотрудника пресс-службы Минобороны РФ полковника Владимира Иванова. Он погиб на территории Украины еще 25 марта.
Издание Медиазона отметило, что первым о смерти Иванова сообщил сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный, в то же время он не предоставил никакой информации о месте службы погибшего.
Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ