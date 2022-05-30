Можем контратаковать Херсон по двум направлениям и окружить криворожскую группировку — Жданов

Май, 30 в 16:46

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал наступление украинских сил обороны на Херсонщину, а также заявления западных экспертов, что это наступление “может сломать планы россиян по полноценной оккупации региона”.

Со своей стороны Жданов назвал это наступление “важной попыткой контрнаступательных действий”. Об этом он заявил в эфире телемарафона Единые новости.

— Мы наступаем прямо напротив Новой Каховки – это АЭС и это второй мост через Днепр, который обеспечивает всю группировку российских войск, которая находится в районе Кривого Рога. Если нам удастся рассечь этот плацдарм на правом берегу Днепра пополам, тогда мы можем и Херсон атаковать с двух направлений: с севера и вдоль Днепра и с запада от Николаева. Криворожская группировка вообще может оказаться в окружении, – сказал он.

А для предстоящего освобождения Херсона, по мнению военного эксперта, во избежание больших потерь нужно получить огневое преимущество. Это можно сделать в частности за счет поступления западной техники.

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— Битва за Херсон. На мой взгляд, нет смысла штурмовать эти три линии, где они нарыли окопы. Рассечение этого плацдарма нам позволяет зайти с фланга на Херсон, чтобы обойти эти линии обороны. Вряд ли сегодня РФ сможет так быстро переоборудовать и перенести все эти линии обороны к северу от Херсона. Что касается самой линии обороны, то самое главное – огневое преимущество. Если мы будем иметь его за счет поступления западной техники, в первую очередь артиллерии плюс бронетехники, которую нам должны поставить в рамках ленд-лиза, тогда можно с меньшими потерями продолжать наступление за счет нанесения огневого поражения противника.

В ГУР Минобороны недавно сообщали, что российская армия занимается перегруппировкой своих войск на Херсонщине и в оккупированных районах Запорожской области.

На данный момент перемещение войск идет с территории оккупированного Крыма. В эту группировку входят также воздушные и морские силы врага.