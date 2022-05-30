Май, 30 в 17:23

Из-за войны в Украине тысячи студентов остались без возможности учиться в своей стране. В то же время, иностранные вузы, в том числе польские, предлагают украинцам продолжить обучение за рубежом.

Учеба в Польше дает множество преимуществ и пользы для студентов. Так, можно получить диплом европейского образца, и перед человеком откроются карьерные перспективы на территории Евросоюза, потому что такой диплом – это автоматическое разрешение на трудоустройство в Европе.

Также в польских университетах достойное качество образования. Теория составляет лишь треть учебного процесса, остальное — практика, что является более эффективным методом овладения твоей будущей профессией.

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Украинцам будет легче понять польскую культуру, ведь у них схожий менталитет по сравнению с другими европейскими государствами.

Польские университеты лояльны к иностранным студентам. Университеты заинтересованы в том, чтобы иностранцы учились у них, что подтверждается скидками, возможностью бесплатного обучения. В результате – стоимость образования в Польше кое-где такая же, как и стоимость образования в Украине.

Студенты в Польше могут совмещать учебу с работой на неполный рабочий день (до 40 часов в неделю), что позволит меньше зависеть от родителей в материальном плане. Главное правило – часы работы не должны совпадать с часами обучения.

Также можно найти оплачиваемые стажировки и практики для повышения профессионализма и применения своих знаний на практике.

Кроме того, в Польше есть международные программы обмена студентов, такие как Erasmus, Erasmus+. Это позволит получать стипендию при участии в этих программах в размере €300-700 в месяц, а также гранты для компенсации стоимости твоего обучения. ⠀

В польском университете можно получить степень бакалавра за три года, а не за четыре года, как в Украине (на некоторых специальностях). Следует также отметить, что обучение в вузах – это первый шаг к получению польского гражданства.

А если студент имеет Карту поляка или сертификат о знании польского языка на уровне С1, можно получать образование в Польше бесплатно.

Какой университет выбрать студенту

Система высшего образования в Польше реализуется высшими учебными заведениями двух форм собственности: государственными, финансируемыми государством, и частными вузами, финансируемыми за свой счет. Что же общего в этих университетах?

Все вузы проходят аккредитацию государственными органами, что гарантирует высокий уровень образовательных услуг.

Выпускники университетов обеих форм собственности получают признаваемый диплом во всех странах мира.

И частные, и государственные вузы сотрудничают с учебными заведениями Европы, США, Канады и т.д. Студенты участвуют в международных программах обмена, проходят стажировку за границей.

Преподавательский состав и в государственных, и в частных вузах одинаково качественный, часто одни и те же преподаватели совмещают преподавание в нескольких учебных заведениях.

Чем отличаются польские государственные вузы от частных?

У государственных университетов давняя история и положительная репутация. Частные учебные заведения появились за последние 20 лет.

Частные вузы более самостоятельны по решению вопросов с учебными программами, чем государственные заведения. Так, частные быстрее внедряют новейшие методики обучения, более оперативно реагируют на изменения потребностей рынка труда, они больше направлены на практику, активнее сотрудничают с работодателями. В то же время государственные вузы получают финансирование для развития научно-технической базы заведения. Поэтому возможностей в государственных университетах для ученых гораздо больше.

В частных заведениях больше выбор специальностей по сравнению с государственными. Однако в государственных вузах студент может получать стипендию.

Условия поступления в государственный вуз более требовательны и сложны. Есть конкурсный отбор, часто проводятся дополнительные экзамены для абитуриентов. В частный вуз, при условии выполнения всех его требований, поступить гораздо проще, результаты ВНО не учитываются.

Стоимость обучения в частных университетах ниже. Пересдачи в государственных вузах также дороже, чем в частных.

Бесплатное обучение в Польше доступно для украинцев с Картой поляка и только в государственных университетах, где абитуриенты проходят конкурсный отбор на равных правах с гражданами страны. В частных вузах – все учатся на платной основе.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождение в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождение.

Источник: СОК