Родственники защитников Мариуполя призвали к соблюдению Женевской конвенции в отношении пленных

Май, 30 в 14:20

Родственники защитников Мариуполя призвали к соблюдению прав Женевской конвенции в отношении пленных украинских воинов, эвакуированных из Азовстали.

Они также обратились к мировому сообществу по поводу возвращения домой тел погибших украинских героев, а также урегулирования вопроса о военнослужащих, которые сейчас без вести пропавшие.

— Я не знаю, где мой брат находится сегодня. Он был эвакуирован. В каком он состоянии сейчас – я не могу сказать. На связь он не выходил, но я хочу обратиться ко всем медиа, чтобы вы не молчали. Вся эта эвакуация – это не возвращение домой, ребята не дома. Где они, что они, в каких условиях – мы не знаем. Мы очень надеемся, что российская сторона будет обращаться с ними согласно Женевской конвенции, согласно нормам международного права, так, как с российскими пленными обращается Украина, — сказала сестра начальника штаба полка Азов, первого заместителя полка Азов Богдана Кротевича с позывным Тавр, Сандра.

Жена бойца полка Азов Наталья Зарицкая отметила, что в последний раз ее муж вышел на связь 17 мая. Пока неизвестно, что с ним и где он. А также жив ли он и не поддается ли он пыткам.

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— 17 мая муж написал страшное сообщение, что из 32 собратьев свода, с которыми он служил раньше, 24 погибли. 17 из 24 погибли за один раз. За один авианалет была сброшена фосфорная бомба и погибли 80 наших защитников. Они обуглились и остались только кости. 8 человек, уцелевших, 7 получили ранения разной степени тяжести. В таких условиях длилось 82 дня героической обороны Азовстали. Наши ребята героически до конца выполняли свой приказ. Следующим стал приказ сложить оружие и сохранить свои жизни. Но чуда не произошло (об экстракции, – Ред.). Мы в шоке, но мы не можем бездействовать, — сказала она.

Зарицкая также объявила о создании Совета жен, матерей и защитников Украины Женщины из стали. По ее словам, этот совет будет медиатором между родными и властью. Она анонсировала запуск Telegram-канала Женщины из стали.

24 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии журналистам заявил, что в отношении Мариупольского гарнизона, эвакуированного из Азовстали, российская сторона не применяет пытки.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в настоящее время может раскрывать такие подробности, потому что вопросом освобождения защитников Мариуполя занимаются те, кто взял на себя гарантии.