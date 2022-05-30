Запорожский мститель: срочник НГУ сбил три самолета РФ из ПЗРК Игла

Май, 30 в 19:59

Солдат срочной службы Национальной гвардии Украины за полтора месяца в Запорожской области сбил уже три вражеских российских самолета, применив ПЗРК Игла.

О достижении срочника сообщила НГУ на Facebook, отметив, что “у Призрака Киева есть напарник, безжалостно уничтожающий вражеские самолеты”.

Очередной российский боевой штурмовик СУ-25 Грач был сбит молодым человеком 29 мая.

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В Нацгвардии говорят, что меткость военного, которого прозвали Запорожским мстителем, нагоняет страх на оккупантов, судя по вражеским радиоперехватам.

— Я сбил не “уже” три самолета, как говорится, а только три самолета и буду уничтожать их, пока потребуется – до самой нашей победы, – уверенно отмечает нацгвардеец.

Напомним, 23 мая боец ​​Нацгвардии во второй раз за месяц уничтожил вражескую авиацию РФ в Запорожской области. Точным выстрелом он ликвидировал боевой штурмовик оккупантов СУ-25 Грач.

В конце апреля в командовании Воздушных сил ВСУ подтвердили, что Призрак Киева – это сборный персонаж всех пилотов, защищающих украинское небо. Они уточнили, что это бойцы 40 бригады тактической авиации Воздушных сил, защищающие небо столицы.

Фото: НГУ