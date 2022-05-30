Май, 30 в 18:54

Во время удачного наступления подразделений Сил обороны Украины российская армия понесла значительные потери и отошла от населенного пункта Николаевка в Херсонской области.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, это привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. В Беларуси до 4 июня проходят мероприятия по проверке боевой готовности Вооруженных сил.

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На Северском направлении российская армия совершает артиллерийские обстрелы с территории РФ на приграничные районы, а именно населенные пункты Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области, Янжуловка и Каменская Слобода Черниговской области.

На Слобожанском направлении российские войска готовятся к наступлению, изучают вероятные пути выдвижения, поставки вооружения, военной техники и материальных средств из территории Российской Федерации. Чтобы снизить наступательный потенциал украинских защитников, враг использует ствольную и реактивную артиллерию.

На Славянском направлении РФ продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В направлении населенного пункта Курулька враг попытался совершить штурмовые действия, однако отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационных ударов в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск. На Лиманском направлении враг перегруппируется и готовится к наступлению. Российские войска пытались провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг успеха не имеет, однако пытается усилить группировку и пополнить потери, пользуясь устаревшей и восстановленной техникой.