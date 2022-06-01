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Факты / Украина / Общество

Электроснабжение восстановлено в 85% деоккупированных городов и сел – Тимошенко

Валентина Летяк, редактор ленты
Електроенергія
Фото: Depositphotos

От российских захватчиков на сегодняшний день освобождено более тысячи населенных пунктов, в 85% деоккупированных городов, поселков и сел возобновлено электроснабжение, сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, бойцы ГСЧС, коммунальщики, строители и волонтеры смогли оперативно восстановить часть утраченной инфраструктуры.

– 365 населенных пунктов после освобождения уже прошли процедуру очистки от взрывоопасных предметов. На 45% восстановлено железнодорожное сообщение на освобожденных территориях, 326 населенных пунктов возобновили работу медицинских учреждений, более 400 – снова открыли аптеки, 85% деоккупированных городов, поселков и сел – снова со светом, – уточнил Тимошенко.

В частности, по его данным, в Киевской области уже заживлены все подстанции в регионе, и сейчас энергетики работают над подключением каждого отдельного дома или квартиры.

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Что касается газа, то его поставки уже возобновлены во всех 120 населенных пунктах области, однако в Бучанской, Ирпенской и Гостомельской общинах бригады Киевоблгаза продолжают работать в усиленном режиме.

– В Макарове начинается восстановление центра первичной медико-санитарной помощи, который был полностью разрушен. В целом в Киевской области во время боевых действий оккупанты повредили 80 медицинских учреждений, – рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

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