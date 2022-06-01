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Факты / Украина / Общество

Фронтовую ситуацию надо оценивать комплексно — Зеленский пристыдил “советников” ВСУ

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Фронтовую ситуацию надо оценивать комплексно — Зеленский пристыдил “советников” ВСУ

Президент Владимир Зеленский обратился к тем, кто пытается указывать ВСУ, как следует воевать. Ведь ситуация на фронте следует оценивать полностью, а не только теми направлениями, где самая сложная ситуация.

— Хочу сегодня обратиться и к тем в Украине, кто пытается, скажем так, подгонять Вооруженные Силы нашего государства или указывать, как следует наступать и где отбросить врагов прежде всего. Украина ценит каждое мнение. Но Украина ценит, прежде всего, каждую жизнь. И это аксиома. И Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-нибудь захватить за несколько дней или до определенной даты, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские подразделения делают все для обороны государства и срывают планы оккупанта.

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– Фронтовую ситуацию надо оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту, — подчеркнул украинский лидер.

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