Путешествие незваных “туристов”: российский танк дважды подряд подорвался на противотанковых минах
Боевая группа К-2 из состава 54-й отдельной механизированной бригады показала видео уничтожения российского танка, который дважды подряд подорвался на противотанковых минах.
— Продолжаем показывать странствия незваных “туристов”, которые бродят по просторам в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка Донецкой области, — говорится в сообщении.
По данным украинских защитников, российская армия направлялась по степной дороге, где установлены знаки, запрещающие движение транспортным средствам.
– Ехали “туристы” на тяжелой машине по степной дороге, где ребята из разведывательной группы К-2 с помощью еще одних славных рабочих установили знаки, запрещающие движение транспортным средствам. Но за рулем был водитель-неудачник, который дважды наехал на установленный “поребрик”. Который, кстати, тоже был установлен указанными рабочими, – отметили украинские бойцы.