Путешествие незваных “туристов”: российский танк дважды подряд подорвался на противотанковых минах

Май, 31 в 16:46

Боевая группа К-2 из состава 54-й отдельной механизированной бригады показала видео уничтожения российского танка, который дважды подряд подорвался на противотанковых минах.

— Продолжаем показывать странствия незваных “туристов”, которые бродят по просторам в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка Донецкой области, — говорится в сообщении.

По данным украинских защитников, российская армия направлялась по степной дороге, где установлены знаки, запрещающие движение транспортным средствам.

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