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Факты / Украина / Общество

Путешествие незваных “туристов”: российский танк дважды подряд подорвался на противотанковых минах

Юля Захарченко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Минобороны

Боевая группа К-2 из состава 54-й отдельной механизированной бригады показала видео уничтожения российского танка, который дважды подряд подорвался на противотанковых минах.

— Продолжаем показывать странствия незваных “туристов”, которые бродят по просторам в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка Донецкой области, — говорится в сообщении.

По данным украинских защитников, российская армия направлялась по степной дороге, где установлены знаки, запрещающие движение транспортным средствам.

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– Ехали “туристы” на тяжелой машине по степной дороге, где ребята из разведывательной группы К-2 с помощью еще одних славных рабочих установили знаки, запрещающие движение транспортным средствам. Но за рулем был водитель-неудачник, который дважды наехал на установленный “поребрик”. Который, кстати, тоже был установлен указанными рабочими, – отметили украинские бойцы.

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