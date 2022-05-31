У МОН есть план для возвращения детей в школы: Зеленская о возобновлении образования после победы
Российские войска уже уничтожили на территории Украины 1,6 тыс. школ. В интервью ведущим информационного телемарафона Едині новини первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как будет восстанавливаться сфера образования после нашей победы.
— Да, как мама я об этом размышляю. Я задала целевые вопросы именно тем людям, которые этим занимаются в Министерстве образования. У них есть план по 11 пунктам о возвращении детей в школу. Я работаю над вопросом обновления школьного фонда. Возвращаясь к моим встречам и разговорам с первыми леди, я пригласила нескольких из них принять участие в строительстве новых или восстановлении разрушенных школ. Например, чтобы это была франко-украинская школа, они будут о ней заботиться после войны. Это был бы хороший знак нашей дружбы.
По мнению первой леди, нужно преподавать детям украинский язык, литературу и историю, особенно тем, которые сейчас находятся за границей.
– Сейчас Unicef, кстати, с которым мы много работаем, предложили принять участие в проекте Back to school (с английского переводится обратно в школу, – Ред.). Там не только о физическом восстановлении школ, они берутся за восстановление нескольких из них. Я знаю, что они интересуются одной школой и разрабатывают проект. Адаптация детей для возвращения в школу и психологические практики. Я думаю, что сейчас мы можем также поддержать нормальное возвращение наших детей в школу, чтобы не давать им забывать украинский язык, литературу и историю. Во время общения с зарубежными партнерами я прошу их включать в свои образовательные программы. Многие дети интегрированы в школы в Польше, Франции, Германии, чтобы дети все же получали уроки.
Зеленская отметила, что предложила чиновникам из Германии, чтобы украинские учителя, временно проживающие там, учили наших детей.
– Например, в разговоре с Германией я предложила, чтобы наши временные переселенцы участвовали как учителя. Там много учителей, то есть многие женщин уехали, которые могут учить наших детей. Следует усилить работу украинских субботних школ. Их много, но они работают только по субботам, и могли бы работать летом больше часов или дней, чтобы наши дети, кроме посещения французских и немецких школ, ходить туда и изучали предметы, которых нет в школах.