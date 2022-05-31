У МОН есть план для возвращения детей в школы: Зеленская о возобновлении образования после победы

Май, 31 в 13:38

Российские войска уже уничтожили на территории Украины 1,6 тыс. школ. В интервью ведущим информационного телемарафона Едині новини первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как будет восстанавливаться сфера образования после нашей победы.

— Да, как мама я об этом размышляю. Я задала целевые вопросы именно тем людям, которые этим занимаются в Министерстве образования. У них есть план по 11 пунктам о возвращении детей в школу. Я работаю над вопросом обновления школьного фонда. Возвращаясь к моим встречам и разговорам с первыми леди, я пригласила нескольких из них принять участие в строительстве новых или восстановлении разрушенных школ. Например, чтобы это была франко-украинская школа, они будут о ней заботиться после войны. Это был бы хороший знак нашей дружбы.

По мнению первой леди, нужно преподавать детям украинский язык, литературу и историю, особенно тем, которые сейчас находятся за границей.

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– Сейчас Unicef, кстати, с которым мы много работаем, предложили принять участие в проекте Back to school (с английского переводится обратно в школу, – Ред.). Там не только о физическом восстановлении школ, они берутся за восстановление нескольких из них. Я знаю, что они интересуются одной школой и разрабатывают проект. Адаптация детей для возвращения в школу и психологические практики. Я думаю, что сейчас мы можем также поддержать нормальное возвращение наших детей в школу, чтобы не давать им забывать украинский язык, литературу и историю. Во время общения с зарубежными партнерами я прошу их включать в свои образовательные программы. Многие дети интегрированы в школы в Польше, Франции, Германии, чтобы дети все же получали уроки.

Зеленская отметила, что предложила чиновникам из Германии, чтобы украинские учителя, временно проживающие там, учили наших детей.