Май, 31 в 10:25

Июнь 2022 года будет жарким, а количество осадков — в пределах месячной нормы, прогнозируют синоптики Укргидрометцента.

По их данным, в первый месяц лета средняя температура ожидается в диапазоне +18 +23, в горных районах чуть ниже – от +15 до +19. Эти температурные показатели на +1 +1,5 выше нормы, поэтому есть надежда, что июнь порадует украинцев теплой погодой.

Количество осадков будет в пределах месячной нормы – прогнозируют 49-108 мм, в Карпатах – 109-164 мм.

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Согласно многолетним наблюдениям за погодой, обычно нормой для июня является средняя температура +17 +22, для горных районов – от +11 до +18.

В то же время, за годы независимости в Украине фиксировались температурные минимумы в июне – от 0 до +9. В Карпатах, горах Крыма, северных, северо-западных и восточных областях – местами от 0,3 до -3, на высокогорье Карпат – до -5.

Абсолютный максимум температуры воздуха в июне – от +32 до +38. В южных и восточных областях – местами +39 +39,8, в Карпатах и ​​горах Крыма +25 +33.

Относительно осадков – нормой считается 39-93 мм, в Карпатах – до 101-184 мм, в Крыму – местами до 28-37 мм.

Синоптики говорят, что для июня также очень характерны грозы, град и шквалы.