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Факты / Украина / Общество

Держимся, как шкафчик в Бородянке: Зеленская о том, что чувствует после зверств армии РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Олена Зеленська
Фото: Офис президента

Российская армия продолжает совершать зверства против мирных жителей Украины, в частности, на временно оккупированных территориях. От рук оккупантов пострадали разные города – Буча, Ирпень, Мариуполь и другие. В интервью ведущим информационного телемарафона Єдині новини первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как ее семья переживает эти события.

– Мы так же с этим живем, как другие люди. Да, мы все шокированы. Помните его лицо (президента Украины. — Ред.), когда он уехал тогда в Бучу и Ирпень? Я чувствую только злобу. У меня нет никаких сантиментов к тем людям, которые это сделали. Честно говоря, я даже не хочу представлять, если бы это произошло с моей семьей и моими детьми. Я отвергаю эти мысли, чтобы не было совсем плохо. Но в то же время очень трудно не вспоминать наших людей, которые получили такие тяжелые ранения, кто погиб, кого убили.

Сама же Елена Зеленская отметила, что пытается не падать духом и поддерживать людей, нуждающихся в помощи.

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– Я стараюсь просто выдержать весь этот период. Наша семья разъединена. Дети понимают, что этот период когда-нибудь завершится, но есть постоянные вопросы: ну, когда уже? Они постоянно в нашей семье есть. Мне нравится пример: когда спрашивают, как вы держитесь, отвечать: как шкафчик из Бородянки. Держимся, стараемся не падать духом.

Первая леди рассказала, как объяснила детям о начале полномасштабной войны. По словам Зеленской, она пыталась откровенно говорить с семьей о том, что происходит в Украине.

– Я пыталась говорить с детьми откровенно, и сейчас продолжаю это делать. Со старшей дочерью – это легко, это уже взрослый человек, все читает, все видит. И знает, какие победы мы должны одержать, чтобы война завершилась. С сыном по-другому, он – подрастающий политолог, он все знает, дает военные советы, что нам нужно закупить, в частности, отцу. Он говорит, какие еще танки, самолеты, вертолеты нужно закупить, чего нам не хватает, какие страны нам плохо помогают, а какие — хорошо. С ним можно говорить об этом месяцами. Мы не поощряем его к этим разговорам, но и не останавливаем, потому что ему нужно высказаться. Они понимают, что пока идет война, пока мы не победили на поле боя.

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