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Факты / Украина / Общество

В ВСУ показали, как уничтожали вражескую технику в селе Давыдов Брод на Херсонщине

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В ВСУ показали, как уничтожали вражескую технику в селе Давыдов Брод на Херсонщине
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины показали, как начиналась операция по освобождению поселка Давыдов Брод в Херсонской области.

Населенный пункт Давыдов Брод расположен на берегу Ингульца и на дороге Т2207, ведущей в Новую Каховку. Именно поэтому создание плацдарма на восточном берегу реки было очень важным для ВСУ.

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На опубликованном видео в сети зафиксирован процесс уничтожения оккупантов с помощью американских гаубиц М777.

Ситуацию на этом участке может значительно усложнить то, что мост через Ингулец, скорее всего, был уничтожен. По крайней мере, появилось фото, на котором центральный пролет моста взорван.

Скріншот: Defense Express

Однако подрыв моста не означает прекращения боевых действий по этому направлению. Это только может временно усложнить логистику.

Согласно утреннему сведению 31 мая Генштаба ВСУ, на Криворожском, а также на Запорожском направлениях были наибольшие потери оккупантов за минувшие сутки.

В Херсонской области продолжаются боевые действия и обстрелы. Многие населенные пункты без электроснабжения, воды и газа.

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