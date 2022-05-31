Украина получит от США новые партии высокоточных ракет с большей дальностью — Макфол

Май, 31 в 0:51

Украина получит от Соединенных Штатов Америки новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем у наших защитников есть сейчас.

— Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем имеют украинцы сейчас. Но не ракеты, которые могут уходить вглубь России, — сообщил экс-посол США в России Майкл Макфол.

Россия использовала около 60% высокоточного оружия на войне против Украины. Теперь в Кремле меняют тактику применения — если первые два месяца вторжения ракетные удары были хаотичными на всей территории Украины, то сейчас оккупанты выбирают конкретные цели и используют для этого от восьми до 12 ракет разного типа.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.