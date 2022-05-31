Май, 31 в 16:36

Экономист Алексей Дорошенко считает, что украинцы не будут испытывать дефицит продуктов первой необходимости.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По его мнению, несмотря на войну в Украине ожидают довольно неплохой урожай, хотя, возможно, на 30% меньше от рекордных урожаев предыдущих лет.

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— Сейчас тот случай, когда как раз так называемые социальные продукты, обеспечивающие нашу жизнедеятельность, есть в достаточном количестве из-за того, что правительство заранее запретило вывоз избыточного количества и вообще регулировало, следило за запасами. А во-вторых – нас ожидает новый урожай, он тоже будет неплохой, несмотря на то состояние, которое у нас есть, — подчеркнул Дорошенко.

По словам эксперта, и украинцам должно хватить, и даже для экспорта.

Дорошенко призывает граждан не запасаться солью по заоблачным ценам, потому что многие компании уже законтрактовали соль за границей по цене, которая существенно снизит ее стоимость в магазинах.

— Могу сказать, что многие компании уже законтрактовали соль за границей по цене, которая существенно снизит ее стоимость в магазинах. “Золотая цена” каменной соли в магазинах будет 25, ну максимум 30 гривен. Если мы говорим о морской соль – до 40 гривен. Поэтому не делайте запасы и не покупайте это по такой большой стоимости, — добавил Алексей Дорошенко.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского Союза соберутся в Брюсселе для обсуждения войны в Украине, финансовых потребностей Украины в восстановлении, а также мировые цены на продукты питания.

Фото: Артемсоль