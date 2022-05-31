Из Крюковского вагоностроительного завода выводили деньги на счета предприятий РФ

Май, 31 в 15:34

В Полтавской области правоохранители разоблачили схему вывода денег Крюковского вагоностроительного завода на счета российских предприятий. Гражданин РФ, которому принадлежит 25% акций, способствовал закупке деталей для строительства вагонов у страны-агрессора России по завышенныой стоимости, имея аналоги украинского производства по меньшей цене.

По данным Киевской городской прокуратуры, во время санкционированных обысков на территории завода нашли и изъяли документы, подтверждающие преступную деятельность гражданина России.

Сейчас корпоративные права завода арестованы. Следователи решают вопрос об их передаче в управление Национальному агентству Украины по обнаружению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Сейчас смотрят

Прокуратура открыла уголовное производство против должностных лиц вагоностроительного завода по факту завладения денежными средствами предприятия путем злоупотребления служебным положением и финансирования насильственного захвата государственной власти, изменения границ государственной границы Украины (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса).

Наибольшее наказание предусматривает тюремное заключение до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества. В настоящее время длится досудебное расследование.