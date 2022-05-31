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Призвал помочь оккупационным властям: депутату Запорожского облсовета сообщили о подозрении

Юля Захарченко, редактор ленты
Призвал помочь оккупационным властям: депутату Запорожского облсовета сообщили о подозрении
Фото: Офис генпрокурора, ГСЧС

В Запорожской области назначенному российскими наемниками так называемому главе военно-гражданской администрации Днепрорудного сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Мужчина работал с врагом и призывал местных жителей помогать марионеточной власти.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в мае гражданин добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями РФ и согласился на предложение занять псевдодолжность главы военно-гражданской администрации.

О своем “новом назначении” подозреваемый уведомил жителей и предпринимателей города в видеообращении, в котором также призвал содействовать деятельности прокремлевских наемников.

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Прокуратура открыла уголовное производство и сообщила о подозрении депутату Запорожского областного совета в коллаборационной деятельности (по части 5 статьи 111-1 действующего Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью от 10 до 15 лет и возможной конфискацией имущества. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Источник: Офис генпрокурора
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