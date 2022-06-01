Будет большим праздником день, когда дети смогут вернуться в безопасную Украину — Зеленский
Для нашего государства станет большим праздником день, когда все наши дети смогут вернуться в безопасную Украину. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.
– Пообщался с нашими детьми, временно находящимися в Польше, и с учениками Дрогобычского лицея. Для меня будет большим праздником день, когда все дети смогут вернуться в безопасную Украину, — подчеркнул глава государства.
По словам президента, каждый день правительство и Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы быстрее освободить нашу страну от оккупантов.
– Мы ежедневно делаем для этого все возможное. Вы (украинские дети, Ред.) – это наше будущее, за которое сегодня борются наши защитники, – убежден президент Зеленский.
Советница-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что более 4 млн детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. По ее словам, в первую очередь Украину интересуют жизни и судьбы этих детей, которым пришлось искать убежища в более безопасных местах.