Июнь, 01 в 17:53

Для нашего государства станет большим праздником день, когда все наши дети смогут вернуться в безопасную Украину. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

– Пообщался с нашими детьми, временно находящимися в Польше, и с учениками Дрогобычского лицея. Для меня будет большим праздником день, когда все дети смогут вернуться в безопасную Украину, — подчеркнул глава государства.

По словам президента, каждый день правительство и Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы быстрее освободить нашу страну от оккупантов.

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– Мы ежедневно делаем для этого все возможное. Вы (украинские дети, Ред.) – это наше будущее, за которое сегодня борются наши защитники, – убежден президент Зеленский.

Советница-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что более 4 млн детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. По ее словам, в первую очередь Украину интересуют жизни и судьбы этих детей, которым пришлось искать убежища в более безопасных местах.