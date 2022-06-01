Не только деблокада территории: Подоляк назвал составляющую победы для Украины

Июнь, 01 в 13:38

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона Единые новости рассказал, что для Украины победа в войне означает не только освобождение территорий, но и начало трансформации политической системы в России.

— Я считаю, что победой для Украины было бы, например, начало внутренней трансформации политической системы России. Россия никогда не станет демократической страной, это надо понимать, конструктивно они выглядят иначе, чем мы, чем кто-либо в Европе, – сказал он.

По словам Подоляка, после начала трансформации политической системы Россия “сконцентрируется на своих внутренних войнах, и у Украины будет 20 лет, чтобы построить границы с РФ”.

Советник главы ОП считает, что за этот период Украина должна переориентироваться на другие страны с точки зрения экономики и увеличить армию, чтобы Россия больше не повторила вторжение.

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— Вот для чего я хочу, чтобы победой для нас была не просто деблокада территории, а чтобы началась трансформация политической системы. А трансформация в России начнется только когда они одержат проигрыш, а не ситуационную победу. Даже уничтоженный Мариуполь — они считают это победой, — объяснил Подоляк.

Он отметил, что РФ постоянно меняет “цели”, с которыми она пришла в Украину. Однако, независимо от “целей”, Россия уничтожает в Украине все — инфраструктуру, людей, экономику, транспортные возможности и т.д.

Подоляк подчеркнул, что все “цели”, о которых говорит Россия, она использует на внутреннем рынке, потому что “как-то нужно людям, живущим бедно.., вместо разговоров о том, как они это будут преодолевать и повышать уровень жизни, они придумали себе понятие экспансии”.