Транспортная карта в Киеве: как пользоваться и где купить
Транспортная карта — это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте в Киеве.
Как получить транспортную карточку и как ею пользоваться — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое транспортная карта и где ее получить
Это универсальный Е-билет для метро и наземного транспорта. Проезд оплачивается бесконтактно.
Единый электронный билет действует в пределах Киева. Транспортную карточку можно купить на станции подземки и привязать к учетной записи киевлянина.
Это позволит отслеживать состояние баланса и количество доступных поездок в режиме онлайн.
Как пользоваться
Пассажир подносит карту к терминалу, расположенному в салоне или у двери – и устройство списывает деньги за поездку.
Принимают электронную транспортную карточку:
- метро;
- автобусы;
- трамваи;
- троллейбусы;
- электрички;
- фуникулер.
Карта также имеет разные тарифы, поэтому можно выбрать, какой подойдет именно вам:
- 1-9 поездок: действует тариф 8 грн/поездка;
- 10-19 поездок: действует тариф 7,70 грн/поездка;
- 20-29 поездок: действует тариф 7,40 грн/поездка;
- 30-39 поездок: действует тариф 7,10 грн/поездка;
- 40-49 поездок: действует тариф 6,80 грн/поездка;
- 50 и более поездок: действует тариф 6,50 грн/поездка.
Также можно приобрести проездной на месяц.
Транспортная карта значительно экономит время, поскольку не нужно стоять в очередях к терминалам или турникетам с оплатой банковской картой, ведь с ней можно пройти через любой турникет.
Как пополнить карту
От вас нужны только доступ к интернету и банковская карта или цифровой кошелек с достаточной суммой на счету.
Оплата происходит за несколько минут. У авторизованных держателей карты Киев цифровое пополнение отнимает еще меньше времени. Они могут создать шаблон или регулярный платеж для мгновенного расчета.
Пополнить карту возможно и без регистрации. Но в таком случае вам будут доступны не все способы оплаты:
- Нажмите на кнопку вход/регистрация в верхнем правом углу страницы.
- Укажите номер мобильного телефона и пароль.
- Введите номер транспортной карты и количество поездок (сумма рассчитывается автоматически). Затем следует проверить данные, если все правильно, подтвердить ввод.
- Выберите способ, которым вы хотите пополнить карту — пластиковая карта Visa/MasterCard; кошелек EasyPay; карта с Masterpass.
- Войдите в кошелек или введите реквизиты платежной карты: номер, дату, указанную на лицевой стороне, и код CVV. Сервис рассчитает размер комиссии и выведет на экран отдельной строкой.
- Нажмите кнопку Оплатить. Если вы рассчитываетесь картой, поддерживающей технологию 3DSecure, банк пришлет вам смс с паролем. Введите этот код, чтобы завершить операцию.