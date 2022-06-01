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Факты / Украина / Общество

Транспортная карта в Киеве: как пользоваться и где купить

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Проїзд, картка
Фото: КГГА

Транспортная карта — это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте в Киеве.

Как получить транспортную карточку и как ею пользоваться — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое транспортная карта и где ее получить

Это универсальный Е-билет для метро и наземного транспорта. Проезд оплачивается бесконтактно.

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Единый электронный билет действует в пределах Киева. Транспортную карточку можно купить на станции подземки и привязать к учетной записи киевлянина.

Это позволит отслеживать состояние баланса и количество доступных поездок в режиме онлайн.

Как пользоваться

Пассажир подносит карту к терминалу, расположенному в салоне или у двери – и устройство списывает деньги за поездку.

Принимают электронную транспортную карточку:

  • метро;
  • автобусы;
  • трамваи;
  • троллейбусы;
  • электрички;
  • фуникулер.

Карта также имеет разные тарифы, поэтому можно выбрать, какой подойдет именно вам:

  • 1-9 поездок: действует тариф 8 грн/поездка;
  • 10-19 поездок: действует тариф 7,70 грн/поездка;
  • 20-29 поездок: действует тариф 7,40 грн/поездка;
  • 30-39 поездок: действует тариф 7,10 грн/поездка;
  • 40-49 поездок: действует тариф 6,80 грн/поездка;
  • 50 и более поездок: действует тариф 6,50 грн/поездка.

Также можно приобрести проездной на месяц.

Транспортная карта значительно экономит время, поскольку не нужно стоять в очередях к терминалам или турникетам с оплатой банковской картой, ведь с ней можно пройти через любой турникет.

Как пополнить карту

От вас нужны только доступ к интернету и банковская карта или цифровой кошелек с достаточной суммой на счету.

Оплата происходит за несколько минут. У авторизованных держателей карты Киев цифровое пополнение отнимает еще меньше времени. Они могут создать шаблон или регулярный платеж для мгновенного расчета.

Пополнить карту возможно и без регистрации. Но в таком случае вам будут доступны не все способы оплаты:

  1. Нажмите на кнопку вход/регистрация в верхнем правом углу страницы.
  2. Укажите номер мобильного телефона и пароль.
  3. Введите номер транспортной карты и количество поездок (сумма рассчитывается автоматически). Затем следует проверить данные, если все правильно, подтвердить ввод.
  4. Выберите способ, которым вы хотите пополнить карту — пластиковая карта Visa/MasterCard; кошелек EasyPay; карта с Masterpass.
  5. Войдите в кошелек или введите реквизиты платежной карты: номер, дату, указанную на лицевой стороне, и код CVV. Сервис рассчитает размер комиссии и выведет на экран отдельной строкой.
  6. Нажмите кнопку Оплатить. Если вы рассчитываетесь картой, поддерживающей технологию 3DSecure, банк пришлет вам смс с паролем. Введите этот код, чтобы завершить операцию.
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