В случае взятия Северодонецка на оккупантов ждет отравленная промзона — Арестович

Июнь, 01 в 0:01

Российские оккупанты окажутся в эпицентре ядовитой промышленной зоны в том случае, если продолжат свое продвижение в Северодонецке Луганской области. Дело в том, что накануне захватчики сами сбросили ракету на цистерну с азотной кислотой.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

— Северодонецк ниже Лисичанска. Лисичанск не в окружении, он имеет полную связь с большой землей – снабжение техникой, вооружение, пополнение боеприпасов. А самое главное – после взятия Северодонецка открывается красивая и очень ядовитая химическая промзона, – заявил Арестович.

Он подчеркнул, что оккупанты ударами по промышленной зоне наносят серьезный ущерб. Тем самым они подвергают опасности не только местных, но и свою живую силу.

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