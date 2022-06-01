Июнь, 01 в 18:42

єДопомога — это платформа, созданная с целью обеспечения всех украинцев необходимой помощи во время военной агрессии.

Благодаря ей каждый может узнать, как получить деньги от государства, оставить заявку на помощь или оказать ее другим.

Как оставить заявку на помощь на сайте єДопомога — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как оставить заявку

Если вам необходима любая помощь, платформа єДопомога позволяет пройти регистрацию и оставить соответствующую заявку. Обратиться за помощью могут как физические лица, так и юридические.

Шаг 1. Зайдите на платформу єДопомога и среди категорий выберите Получить помощь.

Шаг 2. Зарегистрируйтесь — укажите номер телефона, ФИО и город, в котором вы сейчас находитесь. Также необходимо написать несколько слов о себе, например, указать, что вы многодетная мама.

Шаг 3. Подайте заявку на помощь:

укажите категорию — лекарства, транспорт, одежда, топливо и тому подобное;

укажите конкретную потребность — если это лекарство, укажите, какие именно вам нужны;

напишите количество этих продуктов;

Шаг 4. Отправьте заявку.

Как получить помощь

После отправки заявки она появится среди перечня других в личных кабинетах зарегистрированных благотворителей. Теперь нужно подождать пока вашу заявку примут и выполнят.

Из-за того, что благотворители сами выбирают, какие заявки выполнять, получение помощи может занять определенное время.

Когда же вашу заявку примут, вам поступит соответствующее уведомление. Забрать помощью вы сможете самостоятельно — получить необходимые товары в магазинах, являющихся партнерами платформы єДопомога.

Если же благотворитель воспользовался категорией Помощь из рук в руки, вам нужно будет встретиться с ним лично, чтобы забрать продукты.