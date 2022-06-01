Ущерб на 300 млн грн: суд арестовал газ, проданный Укрнефтью по заниженной цене

Июнь, 01 в 13:31

Суд арестовал сжиженный газ, проданный Публичным акционерным обществом Укрнефть на нелицензированной бирже по заниженной стоимости. В апреле во время действия военного положения крупнейшая нефтедобывающая компания Украины подала заявку на проведение аукциона для его продажи.

По данным Государственного бюро расследований, во время заседания аукционного комитета согласовали биржу, не имеющую лицензии на осуществление профдеятельности на организованных товарных рынках. Результаты аукциона имеют признаки фальсификации, поскольку победители купили сжиженный природный газ по почти вдвое меньшей цене.

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Победителями признали двух участников, предлагавших стоимость около 28 тыс. грн за тонну. В тот же день на другом аукционе те же компании заявили о возможности закупки сжиженного газа за 55 тыс. грн за тонну. Остальные участники вообще не предоставили предложений о стоимости.

Специалисты подсчитали, что общая сумма ущерба предприятия, в котором значительная часть принадлежит государству, может составить более 300 млн грн.

Прокуратура открыла уголовное производство (Использование служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло за собой тяжкие последствия) по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса.