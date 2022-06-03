Бьют ракетами по городам и хотят уничтожить государственность: РФ воюет в Украине по сирийскому сценарию

Июнь, 02 в 21:22

В настоящее время неизвестно, когда завершится война России против Украины. Сейчас только видно, что РФ идет по сирийскому сценарию с целью уничтожения украинских городов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Но мы не знаем дня завершения войны, а значит, мы не сможем завтра с вами зачеркнуть, как в дембельском календаре, еще один день до демобилизации. Поэтому 99-й, 100-й, 101-й – это просто военный календарь, – заявила Маляр.

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Она подчеркнула, что главная цель РФ – это разрушение Украинской государственности. Враг сейчас готовится к долговременной войне.

— Россия теряет не только своих людей, которых она не жалеет, но и вооружение и военную технику, поэтому они вынуждены использовать старую технику и усилить свое производство, — отметила Анна Маляр.

Также она указала на то, что сейчас увеличилась концентрация ракетных ударов именно по Востоку и Югу.

— На фоне отсутствия весомых результатов Российской Федерации, фактически они идут по сирийскому сценарию. Они массированно совершают ракетные удары, разрушают наши населенные пункты, фактически стирая их с лица земли, – заявила Маляр.

Генштаб о сирийском сценарии РФ в Украине

В Генштабе ожидают наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов как по позициям украинских войск, так и по гражданским и логистическим объектам на всей территории Украины.

— В ближайшее время приоритетными заданиями для противника будут: наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов как по позициям наших войск, так и по гражданским и логистическим объектам на всей территории Украины, продолжение тотального уничтожения гражданской инфраструктуры и мирного населения, прежде всего за счет нанесения ракетно-авиационных ударов. Это так называемый сирийский опыт, — заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

По его словам, враг будет больше всего работать на окружение и уничтожение группирования Объединенных сил. Также Россия намеревается создать сухопутный коридор с Ростовской области РФ до временно оккупированной территории АР Крым и дальше — до так называемой Приднестровской Молдавской Республики.

Таким образом враг хочет лишить Украину выхода к морю.

Кроме того, среди приоритетных заданий врага — нарушение маршрутов логистического обеспечения, уничтожение баз, складов, арсеналов хранения вооружения и военной техники. Более того, Россия намеревается срывать поставки западного вооружения в Украину.

Громов подчеркнул, что РФ все еще имеет стратегическую цель — уничтожение Украины как государства.