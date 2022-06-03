Июнь, 02 в 23:31

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине современных ракетных систем залпового огня HIMARS и Швецию за оборонную помощь.

— США подтвердили на разных уровнях, что нашему государству направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS. Это оружие действительно поможет спасать жизнь наших людей и защищать нашу землю. Ожидаем также хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня есть новый пакет оборонной помощи от Швеции. Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень, — заявил Зеленский.

Также президент отметил, что ЕС постепенно двигается к внедрению шестого санкционного пакета. Однако сейчас уже ведется работа над введением новых санкций.

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— По состоянию на сегодняшний день уже 50 посольств возобновили полноценную деятельность в Киеве. Отныне церемония вручения верительных грамот послами, начинающими деятельность в Украине, будет проходить на территории Софийского собора, — отметил Зеленский.

Он еще упомянул о двух важных обращениях 2 июня: в парламенте Люксембурга и участникам форума безопасности в Братиславе.

— Через несколько недель – ожидаем ответ Европейского Союза на вопрос о статусе кандидата для Украины, — отметил Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, на первой линии атак очень часто РФ использует людей, набранных в свою армию на ранее оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.