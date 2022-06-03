Наши граждане выдержали тест: Монастырский об обороте оружия в стране

Июнь, 02 в 22:07

Украинцы сдали тест на ответственное владение оружием с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Опрос в Дії лишь показал изменение отношения украинцев к обороту оружия в стране.

— Наши граждане выдержали тест на владение оружием, начиная с 24 февраля в массовом формате, так как были розданы десятки тысяч единиц оружия, — заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По его словам, это был вызов. Речь идет о том, каким образом это оружие будет использовано.

— Сегодня мы приближаемся к сотому дню сопротивления и можем сказать, что этот экзамен сдан. Сегодня большинство ответственных собственников оружия находятся на фронте, защищают наши города. Это самый большой опрос, который мог быть, — подчеркнул глава МВД.

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По его словам, еще год назад соцопрос показывал, что лишь треть граждан считает возможным владение оружием для собственной защиты.

— Сегодня ситуация полностью изменилась: две трети граждан считают себя возможными ответственными собственниками оружия, — добавил глава министерства.

Монастырский добавил, что депутаты, дорабатывая в парламенте закон об обороте гражданского оружия, учтут позиции граждан.