Июнь, 02 в 17:36

В результате полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, миллионы украинцев вынуждены были стать внутренне перемещенными лицами. Поэтому государство решило поддержать ВПЛ и предоставить им социальные ежемесячные выплаты.

Однако на сегодня еще не все зарегистрированные ВПЛ получили свои 2 тыс. грн. Что делать, если не приходит государственная помощь для ВПЛ, узнавали Факты ICTV.

Почему могут не приходить выплаты

В первую очередь на это влияет большое количество заявок на получение помощи. Почти пол миллиона украинцев подали заявку на социальные выплаты через Дію.

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Большая их часть пока дорабатывается, соответственно, это занимает определенное время.

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная призвала всех, кто подал заявки, не волноваться, ведь по заявлениям, поданным до конца апреля, министерство выплачивает пособие за март и апрель.

Поэтому, если вы до сих пор ждете выплат за март и апрель, они 100% поступят вам в ближайшее время. Необходимо немного подождать.

Также стоит отметить, что начиная с мая, выплаты ВПЛ, которые вернулись домой — отменяются. Ждать их не стоит.

Выплаты от государства продолжат получать только те переселенцы, жилье которых находится в зоне боевых действий и они не могут вернуться домой. А также те, у кого повреждено имущество.

Что делать, если не приходят выплаты ВПЛ

Если вы зарегистрировались через Дію и имеете статус ВПЛ, но выплат до сих пор нет, необходимо немного подождать. Ваша заявка принята, поэтому в ближайшее время вам поступят выплаты за март и апрель.

Если же вы регистрировались как ВПЛ через ЦПАУ и подавали заявку на помощь там, чтобы ее получить, вы можете обратиться в управления соцзащиты по месту жительства или временного пребывания, или в ЦПАУ.

Там вам сообщат о причине задержки пособия, или же перечислят выплаты.

С собой у вас должна быть справка внутренне перемещенного лица государственного образца.

Перед этим стоит проверить, входит ли ваша область либо община в перечень тех, кому еще предоставляются государственные выплаты ВПЛ. Если же нет, денег за май вы не получите, однако вам обязательно должны перечислить выплаты за март и апрель.

Актуальную информацию об общинах в районах боевых действий или под временной оккупацией, жители которых со статусом ВПЛ имеют право на денежную помощь, можно отслеживать на онлайн-карте.