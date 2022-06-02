Июнь, 02 в 16:23

В Северодонецке Луганской области продолжаются ожесточенные бои. В Генштабе ВСУ отмечают, что военные Вооруженных сил Украины не собираются отступать.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

— В настоящее время в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, ожесточенные уличные бои, — подчеркнул Громов.

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Он добавил, что пока сложно сказать, какую часть города контролируют украинские военные, а какую – оккупанты.

— Если говорить, что 80% или 60% контролируются противником, это невозможно такое сказать, потому что, например, к концу вчерашних суток ситуация была одна. Ночью наши подразделения провели активные действия, часть квартала взяли под свой контроль. Я не могу сейчас вам в процентах сказать, – подчеркнул Громов.

По его словам, перед подразделениями не стоит сейчас задачи об отступлении из города.

— Если я вам скажу, что подошло подкрепление, то я заставлю врага задуматься над этим и принять некоторые меры. Еще раз подчеркиваю, что Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы вся наша территория была под нашим контролем, — отметил Алексей Громов.

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Фото: Андрей Ненько