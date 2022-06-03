Как изменялась карта боевых действий за 100 дней войны

Июнь, 03 в 7:30

За 100 дней полномасштабной российско-украинской войны было время, когда российским войскам удавалось ежедневно продвигаться вглубь Украины на десятки километров. Это – первые дни войны.

Уже за первую неделю врагу удалось выйти на рубеж вблизи Киева, продвинуться вглубь Черниговской, Сумской и Херсонской областей.

31 марта произошло немалое смещение в пользу украинских бойцов. Российских оккупантов начали теснить из Киевской области. 2 апреля всю область освободили от сил неприятеля.

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Не заставили себя ждать и плацдармы в Черниговской и Сумской областях, где через несколько дней также вытолкнули оккупантов за пределы Украины.

В настоящее время основные бои идут на юге и востоке Украины. Как изменялась карта боевых действий, можно посмотреть в видео.

Основные силы враг сосредоточил на захвате Северодонецка и попытках полностью контролировать Донецкую и Луганскую области.

Но ВСУ держат оборону и успешно проводят контрнаступательные действия, чтобы не давать врагу расслабиться.

За 100 дней войны произошло немало событий, которыми полномасштабная агрессия России запомнится украинцам.

Факты ICTV также собрали хронологию самых важных событий за 100 дней полномасштабной войны.