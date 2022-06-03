Дворники, медсестры и сантехники: самые востребованные профессии в Киеве
В Киеве сегодня наиболее востребованы у работодателей дворники, медсестры, слесари-сантехники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, продавцы-консультанты, врачи, учителя и фармацевты.
Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.
Туда с начала года обратилось 23,5 тыс. человек, сейчас состоят на учете 14,4 тыс. безработных (2 июня 2022-го таких было 16,2 тыс.).
В то же время в центре занятости сейчас могут предложить 1,5 тыс. вакансий.
Среди них наиболее оплачиваемыми являются профессии:
- инженера по программному обеспечению и специалиста по разработке компьютерных программ – 110 тыс. грн;
- инженера-программиста – 55 тыс. грн;
- парамедика – 32 тыс. грн;
- начальника (заведующего) подразделения – 29 тыс. грн;
- начальника финансового отдела и контролера качества – 23 тыс. грн.
В центре занятости говорят, что после 24 февраля рынок труда Киева претерпел значительные изменения, поскольку из столицы в западные регионы или за границу эвакуировалось много работников предприятий и организаций, значительная часть киевлян была мобилизована в подразделения ВСУ и теробороны, а в город переехало много жителей других, преимущественно восточных регионов.
В Украине планируют создать единую базу вакансий для просмотра большего количества вариантов возможного трудоустройства. Онлайн-ресурс будет обновляться в реальном времени, сообщает Министерство экономики Украины.