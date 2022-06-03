Инвалидность продолжат автоматически, если повторный осмотр пришелся на войну

Июнь, 03 в 18:22

Если повторный осмотр людей с инвалидностью и лиц, утративших профессиональную трудоспособность, приходится на период войны, их статус будет продлеваться автоматически – до последнего числа шестого месяца после отмены военного положения, если ранее не будет проведен повторный осмотр.

Это также касается срока действия индивидуальных программ реабилитации для указанных лиц, объясняют в Минсоцполитики.

Соответственно, выплаты всех пенсий и социальной помощи по инвалидности продлены автоматически.

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– Это значит, что люди с инвалидностью, срок повторного осмотра которых пришелся на войну, могут без прохождения очередной врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) или медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) получать пенсии и социальные пособия, реабилитационные мероприятия, пользоваться льготами и гарантиями, предусмотренными для лиц с инвалидностью законодательством, – отмечают в ведомстве.

То есть повторный осмотр эти люди должны пройти после отмены военного положения в течение шести месяцев, но не позднее.