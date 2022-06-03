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Факты / Украина / Общество

Даже кадыровцев заставляют воевать: ВСУ подвинули врага в Северодонецке

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Даже кадыровцев заставляют воевать: ВСУ подвинули врага в Северодонецке

В Северодонецке украинские войска подвинули российских оккупантов. В настоящее время враг контролирует около половины города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, украинская армия освободила около 20% города.

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— Взять область через две недели, как прогнозирует британская разведка, у россиян не получится. Будем гнать, – подчеркнул Гайдай.

Также он рассказал о сильных потерях врага в Северодонецке. Более того, это касается как техники, так и живой силы. Даже так называемых кадыровцев уже начали бросать на передовую.

Гайдай подчеркнул, что события последних дней показали, что украинские войска могут оттеснять врага.

— Нам нужна дальнобойная артиллерия, чтобы сместить вражескую, тогда и рашистская пехота побежит к границе, — заявил глава Луганской ОВА.

Также в Нацгвардии отчитались о двух новых пленных, задержанных в Северодонецке.

— Гвардейцы обнаружили российский танк, который маневрировал по улицам. Четким выстрелом защитники поразили бронированную технику орков и захватили пытавшийся сбежать вражеский экипаж, — заявили в Нацгвардии Украины.

Также Сергей Гайдай рассказал, что на помощь украинским военным подошли добровольцы-иностранцы из Иностранного легиона.

— Луганщине помогает весь мир: Иностранный легион вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются, — отметил глава ОВА в комментарии Радио Свобода.

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