Рассчитывал на безразличие Запада и бегство Зеленского: за 100 дней Путин не добился успехов в Украине

Июнь, 03 в 18:41

Полномасштабное вторжение РФ в Украину длится уже 100 дней. Украинцам удалось сломать наполеоновские планы главы России Владимира Путина. Американское издание CNN пишет, что бункерный лидер отложил свои планы по параду победы в Киеве на неопределенный срок.

Однако за это время боевой дух украинцев не упал, ВСУ оснащается современным противотанковым оружием от США и союзников, отечественные ракеты Нептун потопили флагман Черноморского флота РФ — крейсер Москва, а небо до сих пор держат украинские самолеты.

Также CNN пишет, что в конце марта разбитые российские войска выводили, чтобы сосредоточиться на захвате Донбасса, и отмечает, что у России больше нет цели относительно скорой победы в Украине. Более того, РФ больше не способна ее реализовать.

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Также американское издание подчеркивает, что потери России относительно Украины составляют 10 к 1, хотя вначале РФ имела двойное преимущество над Украиной в сухопутных войсках. У россиян было гораздо больше самолетов.

В общем, CNN отмечает, что со временем Путин надеялся на утихание возмущения Запада и рассчитывал, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит из Киева.