Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Рассчитывал на безразличие Запада и бегство Зеленского: за 100 дней Путин не добился успехов в Украине

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Рассчитывал на безразличие Запада и бегство Зеленского: за 100 дней Путин не добился успехов в Украине
Фото: Depositphotos

Полномасштабное вторжение РФ в Украину длится уже 100 дней. Украинцам удалось сломать наполеоновские планы главы России Владимира Путина. Американское издание CNN пишет, что бункерный лидер отложил свои планы по параду победы в Киеве на неопределенный срок.

Однако за это время боевой дух украинцев не упал, ВСУ оснащается современным противотанковым оружием от США и союзников, отечественные ракеты Нептун потопили флагман Черноморского флота РФ — крейсер Москва, а небо до сих пор держат украинские самолеты.

Также CNN пишет, что в конце марта разбитые российские войска выводили, чтобы сосредоточиться на захвате Донбасса, и отмечает, что у России больше нет цели относительно скорой победы в Украине. Более того, РФ больше не способна ее реализовать.

Сейчас смотрят

Также американское издание подчеркивает, что потери России относительно Украины составляют 10 к 1, хотя вначале РФ имела двойное преимущество над Украиной в сухопутных войсках. У россиян было гораздо больше самолетов.

В общем, CNN отмечает, что со временем Путин надеялся на утихание возмущения Запада и рассчитывал, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит из Киева.

Читайте
За 100 дней войны РФ не достигла ни одной стратегической цели – разведка Британии

Источник: CNN
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка