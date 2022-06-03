Во Львове разрешили продажу алкоголя любой крепости

Июнь, 03 в 20:41

Во Львове с 3 июня разрешили продажу всех видов алкоголя в ресторанах, барах, кафе, магазинах и супермаркетах. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Ограничения были сняты на продажу всех видов алкоголя с 12.00 до 21.00.

В мэрии подчеркивают, что употребление алкоголя на летних площадках и террасах возле ресторанных заведений запрещено.

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В городе продолжает действовать запрет на продажу алкоголя военнослужащим, нацгвардейцам, а также работникам правоохранительных органов.

Полностью продавать алкоголь во Львове и селах Львовской общины запретили с 1 марта.

В то же время с 19 марта на территории Львовщины разрешили реализовывать алкогольные напитки с целью помощи в восстановлении экономики.

Однако в самом Львове со 2 апреля из алкогольных напитков можно было приобрести только пиво.

Накануне в Киеве в магазинах разрешили продавать алкоголь с 11.00 до 19.00. А в столичных заведениях общественного питания продажа алкоголя длится на три часа дольше – до 22.00.

Источник: Львовский городской совет