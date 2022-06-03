Во Львове разрешили продажу алкоголя любой крепости
Во Львове с 3 июня разрешили продажу всех видов алкоголя в ресторанах, барах, кафе, магазинах и супермаркетах. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Ограничения были сняты на продажу всех видов алкоголя с 12.00 до 21.00.
В мэрии подчеркивают, что употребление алкоголя на летних площадках и террасах возле ресторанных заведений запрещено.
В городе продолжает действовать запрет на продажу алкоголя военнослужащим, нацгвардейцам, а также работникам правоохранительных органов.
Полностью продавать алкоголь во Львове и селах Львовской общины запретили с 1 марта.
В то же время с 19 марта на территории Львовщины разрешили реализовывать алкогольные напитки с целью помощи в восстановлении экономики.
Однако в самом Львове со 2 апреля из алкогольных напитков можно было приобрести только пиво.
Накануне в Киеве в магазинах разрешили продавать алкоголь с 11.00 до 19.00. А в столичных заведениях общественного питания продажа алкоголя длится на три часа дольше – до 22.00.
Источник: Львовский городской совет