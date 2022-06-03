Июнь, 03 в 19:34

Кабинет министров отменил список специальностей, по которым женщин могут взять на военный учет.

О принятом решении украинским правительством во время заседания в пятницу, 3 июня, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

— Признано, во исполнение требований Закона № 1357-IX от 30.03.2021, таким, что утратило силу, постановление КМУ от 14 октября 1994 г. № 711 Об утверждении перечня специальностей, согласно которому женщины, имеющие соответствующую подготовку, могут быть взяты на военный учет, – сообщил он.

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1 апреля 2022 года вступил в силу приказ Минобороны Украины №35 от 7 февраля 2022 года, согласно которому был обновлен перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на военный учет военнообязанных.

Согласно приказу, перечень сократили до 14 специальностей и 7 профессий (в предыдущей редакции было 35 специальностей и 76 профессий — Ред.).

Источник: Тарас Мельничук