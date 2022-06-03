Вера в победу и ненависть к врагу: как изменилось общественное мнение украинцев за 100 дней войны

Июнь, 03 в 8:30

За 100 дней войны многое изменилось, в том числе и в сознании людей. Если в 2014 году мы верили, что диалог с Россией возможен, то сегодня весь мир видит ее настоящее лицо.

Факты ICTV рассказывают, как изменилось общественное мнение за 100 дней полномасштабной войны против РФ.

Вера в ВСУ и победу

Спустя несколько дней после начала полномасштабной войны начали проводить первые социологические опросы.

Сейчас смотрят

Один из главных вопросов – касаемо веры в то, что Вооруженные силы Украины будут способны отразить атаки российской армии.

Первый опрос группы Рейтинг, опубликованный 27 февраля, свидетельствует о том, что даже во времена наибольшей неопределенности украинцы сохраняли уверенность в победе.

Тогда уровень веры в способность ВСУ отразить нападение российских оккупантов составил 70%. Только 16% несколько сомневались в этом, но ни в одном регионе Украины не было негативных настроений.

Уже через несколько дней – 1 марта – убежденность в возможности отразить нападение Российской Федерации возросла до 88%. И это неудивительно, ведь продвижение российских оккупантов существенно замедлилось.

Да, стабильного фронта еще не было, но факт того, что украинская армия сохранила централизованное командование и не потеряла ни один вид сил, вселял надежду.

Через несколько дней секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Украина перехватила инициативу в войне. И хотя это не означало скорую победу, это лишь приумножило надежды украинцев.

По состоянию на 18 марта вера в победу Украины возросла до рекордного уровня – 93%.

После марта вера в победу перестала быть стабильным вопросом в социологических исследованиях. Изгнание россиян из ряда областей Украины лишь усилило уверенность в том, что Украина движется к победе в этой войне.

И хотя в некоторых социологических опросах задают этот вопрос, его результаты в последнее время не публикуют.

А вот когда закончится эта война, украинцам ответить намного труднее. Согласно результатам опроса исследовательского агентства Info Sapiens, большинство украинцев склоняются к тому, что война затянется.

По состоянию на конец апреля украинцы считали, что война будет продолжаться:

около недели – 4%;

несколько недель – 16%;

несколько месяцев – 28%;

от 6 до 12 месяцев – 21%;

больше года – 10%.

Враг – Россия

Исследования указывают и на то, что после 24 февраля малейшие положительные представления украинцев в отношении России исчезли.

Несмотря на длительную войну на востоке Украины, в феврале 2021 года 41% опрошенных КМИС относились к России хорошо, в то время как 42% — плохо. Однако тенденция шла к ухудшению отношения.

В начале февраля 2022 года 50% украинцев плохо относились к РФ, а 34% хорошо. Опрос КМИС, проведенный в середине мая, показал, что сейчас лишь 2% положительно относятся к России, 92% — отрицательно.

Потерпел сокрушительный крах и ряд российских мифов, среди которых один из любимых в русской пропаганде — миф об “одном народе”.

В июле 2021 года около 41% украинцев говорили о том, что россиян и украинцев действительно можно назвать одним народом.

А обнародованный 8 апреля 2022 года опрос социологической группы Рейтинг показал, что 91% не считают тезис об одном народе правдивым. Тех, кто до сих пор верит в этот миф, остается около 8%. В основном это жители восточных регионов Украины (23% из опрошенных на востоке Украины) и люди постарше (13% опрошенных из возрастной категории 51+). В других возрастных группах и регионах поддержка соответствующего мифа почти отсутствует.

Нет иллюзий у украинцев и по поводу действий российских оккупантов в Украине. Результаты исследования свидетельствует о том, что 89% граждан поддерживают признание действий военных РФ геноцидом украинского народа.

Другой опрос показывает, что 94% украинцев уверены, что Россия начала полномасштабное вторжение, чтобы полностью покорить Украину, а еще 89% считают выдумкой то, что среди украинских властей есть нацисты.

Вместе с президентом

В общем за время полномасштабной фазы российско-украинской войны Украина стала лучше относиться к власти.

В первые дни резко возросла поддержка президента Украины Владимира Зеленского. Опрос Рейтинга показал, что его действия поддерживают 91% граждан, в то время как перед началом полномасштабного вторжения главе государства доверяли около 41% украинцев.

Опубликованное 1 марта исследование продемонстрировало новые рекордные показатели – 93% поддержки действий президента.

Что интересно, не только президент заручился невероятным доверием общества. В конце прошлого года около 5% граждан считали, что центральные органы власти полностью выполняют свои обязанности, а в мае этого года – уже 54% опрошенных.

В то же время резко снизилась критика деятельности власти. В 2021 году 44% украинцев считали, что она почти не справляется со своими обязанностями, а сейчас только 4% выражают такое мнение.

В целом украинцы полагают, что, несмотря на войну, страна движется в правильном направлении.

И речь здесь не только о вере в нашу победу в войне, но и о европейском будущем Украины как достаточно мощного государства.

Уже 15 марта исследование Рейтинга констатировало, что 76% украинцев поддерживают нынешнее движение государства.

С тех пор эти характеристики почти не колебались в общем выражении. В настоящее время около 78% граждан считают, что Украина движется в правильном направлении. И это несмотря на довольно тяжелую ситуацию на фронте и международной арене.

Европейские устремления украинцев тоже не изменились после начала полномасштабной войны. Граждане до сих пор выступают за вступление Украины в ЕС (91%) и НАТО (68%), даже учитывая тот факт, что Альянс довольно слабо себя зарекомендовал после 24 февраля.

Более того, в эти тяжелые времена у украинцев есть оптимистические настроения. Социологические исследования показывают, что они еще и увеличиваются. И это несмотря на то, что миллионам людей пришлось покинуть свои дома.

Сейчас около 76% людей смотрят в будущее с позитивом, хотя еще недавно только 13% украинцев имели оптимистичные взгляды.

Полномасштабная война еще больше сплотила украинцев, и социология это подтверждает. Главное – удерживать эту планку до завершения войны.