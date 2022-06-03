Июнь, 03 в 11:27

Во время военного положения в Украине граждане продолжат получать пособие по безработице. Подать соответствующие заявления можно будет через сервис Дія.

Как проинформировали в Министерстве экономики Украины, правительство приняло постановление, определяющее порядок регистрации безработных во время войны и начисления им пособия по безработице.

Подробнее о том, как это сделать, – далее в материале.

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Как получить статус безработного и пособие по безработице в условиях войны

Согласно объяснению Минэкономики, во время военного положения украинцы смогут с помощью портала или мобильного приложения Дія:

• составить заявление о предоставлении статуса безработного или о прекращении регистрации безработного;

• подать заявление на назначение пособия по безработице.

То же можно будет сделать и с помощью электронных сервисов Государственной службы занятости.

Помощь по безработице будут выплачивать после регистрации человека через Дію или через электронные сервисы Госслужбы занятости.

– Центры занятости в тылу переведены в режим усиленной работы, чтобы иметь возможность проработать обращения людей и предложить им приемлемые варианты трудоустройства, в которых нуждается государство во время войны, — отметили в Минэкономики.

На официальном сайте Государственной службы занятости обнародована подробная инструкция по регистрации безработных и получению помощи:

1. Гражданам, находящимся на территории боевых действий или на временно оккупированной территории, рекомендуют:

• Пройти регистрацию через сервис государственных услуг Дія.

• Как альтернатива – можно заполнить соответствующие заявления онлайн и отправить через электронные сервисы Госслужбы занятости: о предоставлении/возобновлении/назначении статуса безработного (по QR-коду или ссылке); о выплате пособия по безработице (по QR-коду или ссылке).

• Если возможности заполнить заявления онлайн нет, можно их загрузить, после чего распечатать, заполнить, подписать, сфотографировать и отправить в электронной форме Госслужбе занятости. В теме письма следует обязательно указать слово “регистрация”, фамилию, имя, отчество.

• Далее нужно ждать ответ от Государственной службы занятости.

2. Гражданам, которые находятся на безопасной территории в Украине, рекомендуют:

• Пройти регистрацию через Дію.

• В качестве альтернативы можно обратиться в центр занятости лично (ближайший центр можно найти на карте). Следует подготовить перечень необходимых документов (с ним можно ознакомиться по ссылке).

Начисление пособия по безработице в условиях войны

Как объяснили в Минэкономики, в тех регионах Украины, где центры занятости во время войны не смогут обеспечить финансирование пособий по безработице, начисление средств украинцам будут осуществлять:

• через Ощадбанк на банковский счет;

• с помощью перевода через международную платежную систему MY TRANSFER.

В министерстве заверили, что украинцы гарантированно получат выплаты по безработице, несмотря на военное положение.

Помощь по безработице и общественно полезные работы

Согласно постановлению Кабмина, регистрацию безработного в центре занятости будут прекращать, если он откажется от выполнения общественно полезных работ в условиях военного положения.

– Так что не трудоустроенные украинцы, получающие государственную помощь, обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления, — подчеркнули в Минэкономики.

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Источник: Министерство экономики Украины, Государственная служба занятости