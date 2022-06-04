Ждем обещанное оружие: Арахамия об условии разблокирования переговоров с РФ

Июнь, 04 в 0:35

Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что пока нет оснований для восстановления переговорного процесса с Россией.

— По состоянию на сейчас, пауза достаточно обоснованная. Сейчас продолжаются большие бои на востоке. И пока не будет реально какого-то большого изменения на фронте, я не вижу оснований для того, чтобы инициировать продолжение переговоров, — отметил Арахамия.

По его словам, инициировать продолжение переговоров Киев планирует после того, как получит более сильную переговорную позицию.

Сейчас смотрят

— Переговоры надо продолжать тогда, когда у нас переговорная позиция будет усилена. Сейчас она в первую очередь может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам обещают иностранные партнеры в конце-концов прибудет в достаточном количестве. С усиленной переговорной позицией мы можем инициировать новый раунд переговоров, — подчеркнул нардеп.