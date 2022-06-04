Когда человек надевает военную форму, вопрос пола отпадает. Истории украинских женщин в теробороне
Украинское войско уважает вклад как мужчин, так и женщин. У нас на государственном уровне отмечают День защитников и защитниц Украины. Хотя женщин в армии меньше, но они есть! И их роль равнозначна с мужчинами.
Факты ICTV собрали истории двух женщин-военнослужащих, которые сейчас защищают страну в составе территориальной обороны. Их рассказы доказывают: когда человек надевает военную форму, вопрос пола отпадает. Так как на первом месте защита своей земли, а все остальное уже не суть важно.
Не “девочка”, а военнослужащая. История Юлии
В 2014-м винничанка Юлия Щербань ничего не знала о военном деле, но стремилась быть нужной. К тому времени уже была мамой двоих детей, поэтому знала, для кого стоит защищать Родину. Сначала перенимала опыт у волонтеров, готовила сухие пайки и отгружала их.
– Я впервые поехала на Восток в 2015 году. О том тяжелом опыте волонтера не хочу говорить. Так как многих гражданских и военных, которым привозили помощь, уже нет с нами, — говорит Юлия.
Тогда женщина создала проект поддержки жен погибших воинов, чтобы помочь семьям, потерявшим самых родных. Они и по сей день звонят, разговаривают и встречаются. Впоследствии Юлия Щербань даже овладела профессией психолога, понимая, что без психологической подготовки не обойтись, в первую очередь самой.
— В том же году я попала в разведывательный батальон, уничтожавший рашистов в Донецкой области. Времени на подготовку было мало. Через 10 дней меня научили держать оружие, разбирать и собирать автомат, метко стрелять, рыть окопы. Но самое важное – любить жизнь. Уважать друг друга. И понимать, что все – это единый организм, – добавляет Юлия.
На войне женщина не переставала быть волонтером. Научила военных делиться хлебом с местными. Особенно с детьми. И именно дети доверяли больше военным, чем местной администрации.
– Мне всегда было страшно быть лишней. Поэтому училась всему. Я женщина – но это не значит, что я слабая. Жалеть и плакать – это не то, что должно быть на войне. Я должна быть нужной. Мы служили в отличном подразделении, у меня были невероятные инструкторы, которые меня уважали. Для них я не “девочка”, не “тетенька” и не “женщина”, я военнослужащая, — говорит Юлия.
Два года она провела в зоне боевых действий, получила травму. И это остановило женщину от продления договора. Поняла, что нужна сыну и дочери. За год до полномасштабной войны начала преподавать в школе патриотическое воспитание. Но именно ее побратимы первыми сообщили о начале войны 24 февраля. С того дня и до сих пор женщина в территориальной обороне. И снова ради своих детей.
— Вот ради кого все это — наши дети, имеющие право знать свои корни, имеющие право знать, кто они, принадлежащие к Нации, которая каждый день доказывает миру, что она самая сильная, — добавляет Юлия.
Взяла оружие и пошла в штаб. История Анны
Война не застала врасплох и киевлянку Анну. По стечению обстоятельств, за день до 24 февраля женщина была в военкомате, должна была получить военный билет. В гражданской жизни она врач, исследует препараты для онкобольных.
Все восемь лет войны женщина волонтерила для украинских десантников. Два года назад решилась и на боевую подготовку. Ведь всегда чувствовала, что рано или поздно эскалация произойдет. Анна серьезно училась стрелять и уверенно держит в руках и винтовку, и карабин, и снайперский пулемет. Этот опыт не о бряцании оружием, а о собственной психологической готовности к бою.
— Ты должен стрелять точно, даже в состоянии стресса, ты должен выдержать физически, когда идет определенное количество упражнений подряд. Неважно, если истощен, ты должен где-то найти ресурс, чтобы дойти до конца. Может, не идеально, но выдержать и дойти. Эта закалка развивалась благодаря стрелковому делу, – рассказывает Анна.
Женщина вспоминает утро 24 февраля. Как и большинство украинцев, новость о начале вторжения застала ее во время сна. Тогда соседка тарабанила в дверь, кричала: “Аня, просыпайся, началась война. Чонгар обстреливают”, вспоминает военнослужащая. Но тогда она была как никогда спокойна.
– Я просто взяла рюкзак, оружие и пошла в штаб. Все! Без эмоций, совершенно спокойно, я просто взяла все, что подготовлено, и ушла, – вспоминает Анна.
Вернуться к любимой профессии фармацевта – конечно, самое желанное для женщины. А пока обязанность Анны – выявлять вероятных диверсантов в городе. И она готова делать это, сколько понадобится. Женщина никогда не считалась со стереотипами относительно пола для военного дела. Соглашается, когда человек стремится защищать свою страну, об этом вообще речь не идет.
— Это не вопрос гендера вообще. Потому что у каждого человека есть какие-то определенные особенности. Кто-то полный, кто-то после травм, кто-то женского пола с физиологическими особенностями. Есть определенные стандарты боя. И эти стандарты к этому человеку не снизятся в любом случае. Человек сам должен подтянуться к таким требованиям. Потому что если случается ситуация “ты не смог”, в лучшем случае погибнешь, а в худшем — погибнет все подразделение, — говорит Анна.
Несмотря на то, что в столице уже гораздо спокойнее, Анна уверяет, что к мирной жизни привыкать рано. Никто не имеет права устать от войны. Нельзя допустить, чтобы на армию работала лишь малая часть населения. Потому что война – это дело каждого украинца. Независимо от его пола.
К сожалению, мы повторяем ситуацию, существовавшую в течение восьми лет войны. Когда определенная маленькая часть населения воюет, определенная часть волонтерит, а основная масса народа страны “устала от войны”. Она не хочет слышать плохие новости с фронта, хочет забыть Бучу, хочет мирной жизни и не понимает, что еще не победа.
– Для меня это очень острый вопрос. Потому что должен быть как раз труд на победу всех, а не 20% пытающихся, стремящихся изо всех сил, чтобы удержать территории ценой ранений, боли, чрезмерных усилий, бессонницы, разваленных браков. Очень многое платит определенная категория. Все остальные считают, что уже мирная жизнь. Это не так, это еще не победа, и каждому из нас нужно приложить больше усилий. Для того, чтобы была эта победа, а она будет наша! – заключает Анна.