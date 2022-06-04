Июнь, 04 в 12:19

Украинское войско уважает вклад как мужчин, так и женщин. У нас на государственном уровне отмечают День защитников и защитниц Украины. Хотя женщин в армии меньше, но они есть! И их роль равнозначна с мужчинами.

Факты ICTV собрали истории двух женщин-военнослужащих, которые сейчас защищают страну в составе территориальной обороны. Их рассказы доказывают: когда человек надевает военную форму, вопрос пола отпадает. Так как на первом месте защита своей земли, а все остальное уже не суть важно.

Не “девочка”, а военнослужащая. История Юлии

Сейчас смотрят

В 2014-м винничанка Юлия Щербань ничего не знала о военном деле, но стремилась быть нужной. К тому времени уже была мамой двоих детей, поэтому знала, для кого стоит защищать Родину. Сначала перенимала опыт у волонтеров, готовила сухие пайки и отгружала их.

– Я впервые поехала на Восток в 2015 году. О том тяжелом опыте волонтера не хочу говорить. Так как многих гражданских и военных, которым привозили помощь, уже нет с нами, — говорит Юлия.

Тогда женщина создала проект поддержки жен погибших воинов, чтобы помочь семьям, потерявшим самых родных. Они и по сей день звонят, разговаривают и встречаются. Впоследствии Юлия Щербань даже овладела профессией психолога, понимая, что без психологической подготовки не обойтись, в первую очередь самой.

— В том же году я попала в разведывательный батальон, уничтожавший рашистов в Донецкой области. Времени на подготовку было мало. Через 10 дней меня научили держать оружие, разбирать и собирать автомат, метко стрелять, рыть окопы. Но самое важное – любить жизнь. Уважать друг друга. И понимать, что все – это единый организм, – добавляет Юлия.

На войне женщина не переставала быть волонтером. Научила военных делиться хлебом с местными. Особенно с детьми. И именно дети доверяли больше военным, чем местной администрации.

– Мне всегда было страшно быть лишней. Поэтому училась всему. Я женщина – но это не значит, что я слабая. Жалеть и плакать – это не то, что должно быть на войне. Я должна быть нужной. Мы служили в отличном подразделении, у меня были невероятные инструкторы, которые меня уважали. Для них я не “девочка”, не “тетенька” и не “женщина”, я военнослужащая, — говорит Юлия.

Два года она провела в зоне боевых действий, получила травму. И это остановило женщину от продления договора. Поняла, что нужна сыну и дочери. За год до полномасштабной войны начала преподавать в школе патриотическое воспитание. Но именно ее побратимы первыми сообщили о начале войны 24 февраля. С того дня и до сих пор женщина в территориальной обороне. И снова ради своих детей.

— Вот ради кого все это — наши дети, имеющие право знать свои корни, имеющие право знать, кто они, принадлежащие к Нации, которая каждый день доказывает миру, что она самая сильная, — добавляет Юлия.

Взяла оружие и пошла в штаб. История Анны

Война не застала врасплох и киевлянку Анну. По стечению обстоятельств, за день до 24 февраля женщина была в военкомате, должна была получить военный билет. В гражданской жизни она врач, исследует препараты для онкобольных.

Все восемь лет войны женщина волонтерила для украинских десантников. Два года назад решилась и на боевую подготовку. Ведь всегда чувствовала, что рано или поздно эскалация произойдет. Анна серьезно училась стрелять и уверенно держит в руках и винтовку, и карабин, и снайперский пулемет. Этот опыт не о бряцании оружием, а о собственной психологической готовности к бою.

— Ты должен стрелять точно, даже в состоянии стресса, ты должен выдержать физически, когда идет определенное количество упражнений подряд. Неважно, если истощен, ты должен где-то найти ресурс, чтобы дойти до конца. Может, не идеально, но выдержать и дойти. Эта закалка развивалась благодаря стрелковому делу, – рассказывает Анна.

Женщина вспоминает утро 24 февраля. Как и большинство украинцев, новость о начале вторжения застала ее во время сна. Тогда соседка тарабанила в дверь, кричала: “Аня, просыпайся, началась война. Чонгар обстреливают”, вспоминает военнослужащая. Но тогда она была как никогда спокойна.

– Я просто взяла рюкзак, оружие и пошла в штаб. Все! Без эмоций, совершенно спокойно, я просто взяла все, что подготовлено, и ушла, – вспоминает Анна.

Вернуться к любимой профессии фармацевта – конечно, самое желанное для женщины. А пока обязанность Анны – выявлять вероятных диверсантов в городе. И она готова делать это, сколько понадобится. Женщина никогда не считалась со стереотипами относительно пола для военного дела. Соглашается, когда человек стремится защищать свою страну, об этом вообще речь не идет.

— Это не вопрос гендера вообще. Потому что у каждого человека есть какие-то определенные особенности. Кто-то полный, кто-то после травм, кто-то женского пола с физиологическими особенностями. Есть определенные стандарты боя. И эти стандарты к этому человеку не снизятся в любом случае. Человек сам должен подтянуться к таким требованиям. Потому что если случается ситуация “ты не смог”, в лучшем случае погибнешь, а в худшем — погибнет все подразделение, — говорит Анна.

Несмотря на то, что в столице уже гораздо спокойнее, Анна уверяет, что к мирной жизни привыкать рано. Никто не имеет права устать от войны. Нельзя допустить, чтобы на армию работала лишь малая часть населения. Потому что война – это дело каждого украинца. Независимо от его пола.

К сожалению, мы повторяем ситуацию, существовавшую в течение восьми лет войны. Когда определенная маленькая часть населения воюет, определенная часть волонтерит, а основная масса народа страны “устала от войны”. Она не хочет слышать плохие новости с фронта, хочет забыть Бучу, хочет мирной жизни и не понимает, что еще не победа.