Июнь, 04 в 1:49

3 июня в сети появилась информация, что российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге предоставили украинское гражданство. Сначала об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко, а потом уже и сам Невзоров поблагодарил украинцев, разрешивших занять среди них место.

В государственной миграционной службе подтвердили, что президент Владимир Зеленский действительно подписал соответствующий указ в условиях войны с РФ. Однако на официальном сайте документа нет.

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Невзоров сначала полномасштабного вторжения РФ в Украину сразу стал на нашу сторону, а впоследствии и покинул родину. Однако такое известие не порадовало самих украинцев. Среди недовольных как рядовые граждане, так и представители власти или инфлюэнсеры.

Собрали для вас самую яркую реакцию на предоставление украинского гражданства Невзорову. Следует заметить, что, согласно правилам, получить гражданство — достаточно сложная процедура, которая предполагает, по меньшей мере, знание государственного языка.

В частности, вице-президент Киевской школы экономики Егор Стадный упомянул репортаж Невзорова о псковских десантниках в Вильнюсе в 1991 году.

– В 1990 году Литва провозглашает независимость, а Горбачев направляет спецназ, чтобы потопить эту независимость в крови. А Невзоров делает репортаж о бедных десантниках, которые, конечно же, борются с фашизмом. А вот представьте, сейчас бы он сделал репортаж о беднягах, которые высадились в Гостомеле, — отметил Стадный.

Продюсер Филипп Ильенко иронизирует, что Невзоров теперь может получить статус беженца в Европе.

Со своей стороны народный депутат от Слуги народа Дмитрий Гурин отметил, что сегодня ему симпатизирует Невзоров, хотя фильм о событиях в Вильнюсе ему не нравится. По его словам, из-за дискуссии, которая сейчас распространяется по сети, возникла новая проблема, а именно предоставление гражданства россиянам и белорусам.

— В первую очередь, это касается тех, кто сегодня на войне, а также членов семей украинских граждан и тех, кто много лет живет в Украине, знает ее язык и культуру, сделал свой вклад в экономику и строительство государства, признает территориальную целостность Украины и неприкосновенность ее границ. Настал момент решить кто для нас свой, а кто чужой, – заявил нардеп.

Также в поддержку высказался PR-стратег Сергей Дидковский. Он отметил, что хотел бы украинское гражданство и для своей жены.