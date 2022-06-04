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Факты / Украина / Общество

Еще 6 общин: увеличился список регионов, которым предоставят выплаты ВПЛ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Еще 6 общин: увеличился список регионов, которым предоставят выплаты ВПЛ

Министерство реинтеграции опубликовало обновленный перечень районов, где происходят боевые действия, которые находятся в окружении или под временной оккупацией. Жители этих регионов со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить соответствующие социальные выплаты.

Обновленный список опубликовали в субботу, 4 июня.

– По состоянию на 30.05.2022 в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна община в Николаевской и 5 – в Сумской областях, – говорится в сообщении.

Всего в список вошли 8 областей:

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  • Днепропетровская – 7 общин, 
  • Донецкая – 66 общин, 
  • Запорожская – 64 общины, 
  • Луганская – 37 общин, 
  • Николаевская – 23 общины,
  • Харьковская – 51 община, 
  • Херсонская – 49 общин,
  • Сумская – 13 общин.

Посмотреть актуальную информацию о статусе общин можно по ссылке на цифровой карте.

Напоминаем, что всем перемещенным лицам, переместившимся из этих общин, гарантирована денежная помощь от государства.

Список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется.

Отметим, что 1 мая Минсоцполитики отменило выплаты внутреннеперемещенным лицам, вернувшимся домой.

Таким образом, помощь будут получать только те ВПЛ, которые жили на территориях, где продолжаются боевые действия, и они не могут вернуться домой, а также те, у кого повреждено имущество.

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