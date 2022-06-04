Еще 6 общин: увеличился список регионов, которым предоставят выплаты ВПЛ
Министерство реинтеграции опубликовало обновленный перечень районов, где происходят боевые действия, которые находятся в окружении или под временной оккупацией. Жители этих регионов со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить соответствующие социальные выплаты.
Обновленный список опубликовали в субботу, 4 июня.
– По состоянию на 30.05.2022 в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна община в Николаевской и 5 – в Сумской областях, – говорится в сообщении.
Всего в список вошли 8 областей:
- Днепропетровская – 7 общин,
- Донецкая – 66 общин,
- Запорожская – 64 общины,
- Луганская – 37 общин,
- Николаевская – 23 общины,
- Харьковская – 51 община,
- Херсонская – 49 общин,
- Сумская – 13 общин.
Посмотреть актуальную информацию о статусе общин можно по ссылке на цифровой карте.
Напоминаем, что всем перемещенным лицам, переместившимся из этих общин, гарантирована денежная помощь от государства.
Список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется.
Отметим, что 1 мая Минсоцполитики отменило выплаты внутреннеперемещенным лицам, вернувшимся домой.
Таким образом, помощь будут получать только те ВПЛ, которые жили на территориях, где продолжаются боевые действия, и они не могут вернуться домой, а также те, у кого повреждено имущество.