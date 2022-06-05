Июнь, 05 в 17:31

Вручение повесток на улицах и блокпостах во Львовской области не проводится. Об этом рассказал начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александром Тищенко в интервью изданию Lviv.Media.

— В Украине во время общей мобилизации повестки могут вручать лично после установления лица в любом месте: по месту жительства, на улице, на блокпостах и ​​рабочем месте. Законом это не запрещено. Пока вручение повесток на улицах и блокпостах во Львовской области не проводится, — сказал он.

Он отметил, что в настоящее время общее количество мобилизованных из Львовской области составляет около 40 тыс. военнообязанных, из которых больше всего были призваны стрелки, пулеметчики и водители.

Тищенко рассказал, как изменился портрет мобилизованного после 24 февраля, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

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— Все, наверное, помнят, какие безумные очереди выстраивались среди добровольцев перед районными территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в начале российского полномасштабного вторжения. В первую очередь шли высокомотивированные и патриотически настроенные граждане, резервисты оперативного резерва первой очереди и обычные добровольцы с опытом и без военной службы, — добавил он.

По его словам, учитывая необходимость качества комплектования воинских частей боевого состава, возникла необходимость укомплектованности специалистами дефицитных специальностей с опытом прохождения военной службы.

Источник: Lviv.Media