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Факты / Украина / Общество

Разведка обнародовала список командиров одной из бригад РФ, воюющей возле Лимана

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские захватчики массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с защитниками Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

— Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых “кадыровцев” и усиленный контроль со стороны “личников” и пограничников, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины, — говорится в сообщении.

Сообщается, что командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии страны-оккупанта скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами.

В частности, одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска Шияны (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий. Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины.

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Скриншот: ГУР МО

Недавно ГУР обнародовало запись перехваченного разговора, в котором российский оккупант рассказал матери о порядках в воюющей в Украине российской армии. По его словам, массовое мародерство стало обычным явлением, а в соседнем селе захватчики изнасиловали несовершеннолетнюю девочку.

По словам оккупанта, его подразделение понесло большие потери. В строю остались в большинстве своем неопытные бойцы. А из-за отсутствия коммуникации все время проходят перестрелки между своими.

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Источник: ГУР МО

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