Зеленский поручил Кабмину рассмотреть запрет фейерверков во время военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть предложение о запрете петард и фейерверков во время действия военного положения, говорится в ответе главы государства на петицию.
Зеленский отметил, что использование петард, фейерверков и другой пиротехники в условиях военного состояния провоцирует стресс и дискомфорт среди украинцев, а также частично создает угрозу для здоровья и жизни.
Глава государства поддержал урегулирование и применение пиротехники во время военного положения на законодательном уровне. По его мнению, решение соответствующих проблем относится к сфере деятельности украинской Национальной полиции.
— Учитывая изложенное, электронная петиция направлена в Кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства и принять необходимые меры реагирования, — отметил глава государства.
Следует отметить, что недавно во время воздушной тревоги в Одессе раздавались взрывы. Вскоре стало известно, что правонарушители устроили салют из фейерверков, однако местные жители успели испугаться, особенно на фоне постоянных обстрелов российской армией.