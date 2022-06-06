Зеленский поручил Кабмину рассмотреть запрет фейерверков во время военного положения

Июнь, 05 в 23:49

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть предложение о запрете петард и фейерверков во время действия военного положения, говорится в ответе главы государства на петицию.

Зеленский отметил, что использование петард, фейерверков и другой пиротехники в условиях военного состояния провоцирует стресс и дискомфорт среди украинцев, а также частично создает угрозу для здоровья и жизни.

Глава государства поддержал урегулирование и применение пиротехники во время военного положения на законодательном уровне. По его мнению, решение соответствующих проблем относится к сфере деятельности украинской Национальной полиции.

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— Учитывая изложенное, электронная петиция направлена ​​в Кабинет министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства и принять необходимые меры реагирования, — отметил глава государства.

Следует отметить, что недавно во время воздушной тревоги в Одессе раздавались взрывы. Вскоре стало известно, что правонарушители устроили салют из фейерверков, однако местные жители успели испугаться, особенно на фоне постоянных обстрелов российской армией.