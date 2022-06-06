Июнь, 06 в 16:35

В результате полномасштабной войны многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома и бежать от взрывов и выстрелов.

Украинцы, которые решили временно проживать в Черновцах, могут получить помощь при поселении, гуманитарные продукты и все необходимые вещи.

Где в Черновцах получить гуманитарную помощь — читайте в материале Фактов ICTV.

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Где расположены гуманитарные штабы

Как и в каждом городе Украины, в Черновцах работают несколько пунктов выдачи гуманитарной помощи.

Продукты и средства гигиены можно получить на ул. Героев Майдана с 9.00 до 18.00. Телефон: 063 048 74 30.

с 9.00 до 18.00. Телефон: Вещи для детей собирают на ул. Героев Майдана, 44 . Их можно получить с 9.00 до 18.00. Телефон: 095 52 14 00 44.

. Их можно получить с 9.00 до 18.00. Телефон: Средства гигиены раздают на ул. Главной, 223 (магазин Цархлеб) с 9.00 до 18.00. Телефон: 063 049 42 18.

(магазин Цархлеб) с 9.00 до 18.00. Телефон: Подушки, одеяла, постельное белье, полотенца и продукты можно получить на ул. Ясской, 13 (магазин Царь-хлеб) с 9.00 до 18.00.

(магазин Царь-хлеб) с 9.00 до 18.00. Также подушки, одеяла, постельное белье, одежду, средства гигиены, продукты и детское питание можно взять на ул. Подковы, 7А с 9.00 до 18.00. Телефон: 050 71 38 132.

с 9.00 до 18.00. Телефон: Одежду выдают на ул. Небесной Сотни, 6 с 10.00 до 18.00.

Также гуманитарную помощь с 9.00 до 18.00 раздают в школах №8 (Дзержика, 22), №28 (Русская, 257А), №38 (Налепки, 3) и лицеях №13 (Южно-Кольцевая, 17), №14 (Школьная, 3), №19 (Физкультурная, 5) и Коровейском лицее.

Где можно зарегистрироваться как ВПЛ в Черновцах

Зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо, получить справку и выплаты можно с 9.00 до 17.00 по адресам:

Героев Майдана, 7 и 176,

Русская, 251,

Подковы, 2.

Где получить другую помощь

Психологи-волонтеры объединения Рядом помогают в формате кризисных консультаций, а также организуют группы поддержки.

Работают с 10.00 до 18.00. Чтобы получить помощь, можно звонить на горячую линию:

0951715883;

0667987653.

Также людей, которые тревожатся из-за войны, бесплатно консультируют сотрудники медико-психологического центра Буковинского медицинского университета. Людей просят обратиться по номерам:

0951709580 — Виктория.

0501562465 — Ольга.

0503746037 — Оксана.

0507187771 — Андрей.

0961852011 — Карина.

0503746037 — Александр (координатор).

Если вам необходима медицинская помощь, просто позвоните по телефону 050 613 33 42.

Кроме этого, по всей территории Украины работает контакт-центр Минздрава 0-800-60-20-19. По телефону можно получить бесплатную консультацию психологов, терапевтов, кардиологов, пульмонологов, гинекологов, хирургов и педиатров.