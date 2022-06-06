Где получить гуманитарную помощь в Черновцах: адреса и телефоны
В результате полномасштабной войны многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома и бежать от взрывов и выстрелов.
Украинцы, которые решили временно проживать в Черновцах, могут получить помощь при поселении, гуманитарные продукты и все необходимые вещи.
Где в Черновцах получить гуманитарную помощь — читайте в материале Фактов ICTV.
Где расположены гуманитарные штабы
Как и в каждом городе Украины, в Черновцах работают несколько пунктов выдачи гуманитарной помощи.
- Продукты и средства гигиены можно получить на ул. Героев Майдана с 9.00 до 18.00. Телефон: 063 048 74 30.
- Вещи для детей собирают на ул. Героев Майдана, 44. Их можно получить с 9.00 до 18.00. Телефон: 095 52 14 00 44.
- Средства гигиены раздают на ул. Главной, 223 (магазин Цархлеб) с 9.00 до 18.00. Телефон: 063 049 42 18.
- Подушки, одеяла, постельное белье, полотенца и продукты можно получить на ул. Ясской, 13 (магазин Царь-хлеб) с 9.00 до 18.00.
- Также подушки, одеяла, постельное белье, одежду, средства гигиены, продукты и детское питание можно взять на ул. Подковы, 7А с 9.00 до 18.00. Телефон: 050 71 38 132.
- Одежду выдают на ул. Небесной Сотни, 6 с 10.00 до 18.00.
Также гуманитарную помощь с 9.00 до 18.00 раздают в школах №8 (Дзержика, 22), №28 (Русская, 257А), №38 (Налепки, 3) и лицеях №13 (Южно-Кольцевая, 17), №14 (Школьная, 3), №19 (Физкультурная, 5) и Коровейском лицее.
Где можно зарегистрироваться как ВПЛ в Черновцах
Зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо, получить справку и выплаты можно с 9.00 до 17.00 по адресам:
- Героев Майдана, 7 и 176,
- Русская, 251,
- Подковы, 2.
Где получить другую помощь
Психологи-волонтеры объединения Рядом помогают в формате кризисных консультаций, а также организуют группы поддержки.
Работают с 10.00 до 18.00. Чтобы получить помощь, можно звонить на горячую линию:
- 0951715883;
- 0667987653.
Также людей, которые тревожатся из-за войны, бесплатно консультируют сотрудники медико-психологического центра Буковинского медицинского университета. Людей просят обратиться по номерам:
- 0951709580 — Виктория.
- 0501562465 — Ольга.
- 0503746037 — Оксана.
- 0507187771 — Андрей.
- 0961852011 — Карина.
- 0503746037 — Александр (координатор).
Если вам необходима медицинская помощь, просто позвоните по телефону 050 613 33 42.
Кроме этого, по всей территории Украины работает контакт-центр Минздрава 0-800-60-20-19. По телефону можно получить бесплатную консультацию психологов, терапевтов, кардиологов, пульмонологов, гинекологов, хирургов и педиатров.