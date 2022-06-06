Июнь, 06 в 12:14

ЮНИСЕФ вместе с Министерством социальной политики Украины начали программу ЮНИСЕФ — украинцам: программа денежной помощи Совместно для многодетных семей, пострадавших в результате войны с Россией.

На первом этапе помощь получат более 50 тыс. семей с детьми.

Как оформить денежную помощь от ЮНИСЕФ и что она предусматривает — читайте в материале Фактов ICTV.

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Кто сможет получить

Программа денежной помощи от ЮНИСЕФ Совместно — это дополнительная поддержка многодетных украинских семей, пострадавших от войны.

В течение первой фазы программы ЮНИСЕФ помогает семьям в Украине, которые относятся к одной из двух категорий:

имеют троих и более детей до 18 лет, из которых, по крайней мере, один ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки;

имеют двоих и более детей до 18 лет, из которых один ребенок с инвалидностью.

Опекуны детей тоже могут подавать заявку на получение пособия, если соответствуют этим критериям.

На сайте ЮНИСЕФ отмечается, что в будущем перечень требований к участникам может быть изменен, а перечень категорий — расширен.

Как получить помощь

Чтобы получить денежную помощь, необходимо заполнить анкету на сайте ЮНИСЕФ и отправить ее, следуя инструкциям:

зайдите на сайт ЮНИСЕФ и найдите ссылку на анкету

внимательно ознакомьтесь с условиями программы и нажмите Согласие и регистрация ;

; заполните анкету — укажите ваш статус, место своего пребывания, личные данные и тому подобное;

нажмите Сохранить.

Регистрация и предоставление некоторых данных о вас и вашей семье является необходимым условием рассмотрения заявки для получения пособия.

После отправки ваша заявка будет рассмотрена специалистами ЮНИСЕФ и его партнерами относительно ее соответствия критериям Программы.

На основе этих данных будет принято решение о предоставлении помощи. Вам сообщат решение, отправив сообщение на указанный номер.

Сумма денежной помощи от ЮНИСЕФ

Многодетным семьям будет выплачиваться пособие в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более чем на пять человек.

Семья получит единовременную выплату за три месяца на указанный банковский счет или карту в течение четырех недель с момента подачи заявки.

Отталкиваясь от суммы выплаты на одного человека, можно посчитать, какой вместе платеж вам поступит. К примеру, если в семье четыре человека, она получит 26,4 тыс. грн.