Финансовая помощь ВПЛ от NRC: кто и как сможет получить
Норвежский совет по делам беженцев (NRC) начал регистрацию на получение денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.
NRC начал свою деятельность в Украине с 2014 года. С тех пор организация оказала помощь для более 700 тыс. человек в охваченных конфликтом восточных регионах.
Организация поддерживает людей, которые живут на востоке страны, в горячих точках, одновременно поддерживает ВПЛ со всей Украины в западных областях.
Как получить помощь для ВПЛ от NRC, узнавали Факты ICTV.
Кто сможет получить помощь
Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев смогут получить:
- внутренне перемещенные лица независимо от текущего места пребывания;
- граждане Украины, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий.
Зарегистрироваться смогут все ВПО независимо от текущего места пребывания, а также те, кто проживает в районах, пострадавших в результате боевых действий.
Однако помощь будет оказана самым уязвимым категориям среди зарегистрированного населения.
— Мы в первую очередь оказываем помощь в таких направлениях: правовая помощь, продовольственная безопасность и жизнеобеспечение, жилье, вода, санитария и гигиена, а также поддержка коллективных центров ВПО, — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что на помощь могут претендовать только лица, которые не зарегистрировались и не получали денежную помощь от ООН или других организаций (выплаты ВПО от государства не учитываются).
Размер выплат составляет 2200 грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев.
Как получить финансовую помощь
Для этого необходимо зарегистрироваться. Регистрация происходит исключительно через мессенджер WhatsApp с помощью чат-бота:
- откройте WhatsApp или установите, если у вас его нет;
- добавьте к вашим контактам номер 0 800 609 844;
- отправьте на этот номер сообщение с текстом: NRC;
- далее вы получите уведомление с инструкциями для успешной регистрации. NRC свяжется с вами в WhatsApp.
Заявка рассматривается в течение 10 дней, после чего на WhatsApp поступит уведомление о начислении или не начислении средств.
В случае предоставления денежной помощи средства поступят в течение месяца после регистрации.
За дополнительной информацией обращайтесь по номеру горячей линии 0 800 302 007 или пишите на электронную почту: ua.info@nrc.no.