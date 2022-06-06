Июнь, 06 в 9:12

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) начал регистрацию на получение денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.

NRC начал свою деятельность в Украине с 2014 года. С тех пор организация оказала помощь для более 700 тыс. человек в охваченных конфликтом восточных регионах.

Организация поддерживает людей, которые живут на востоке страны, в горячих точках, одновременно поддерживает ВПЛ со всей Украины в западных областях.

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Кто сможет получить помощь

Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев смогут получить:

внутренне перемещенные лица

граждане Украины, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Зарегистрироваться смогут все ВПО независимо от текущего места пребывания, а также те, кто проживает в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Однако помощь будет оказана самым уязвимым категориям среди зарегистрированного населения.

— Мы в первую очередь оказываем помощь в таких направлениях: правовая помощь, продовольственная безопасность и жизнеобеспечение, жилье, вода, санитария и гигиена, а также поддержка коллективных центров ВПО, — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что на помощь могут претендовать только лица, которые не зарегистрировались и не получали денежную помощь от ООН или других организаций (выплаты ВПО от государства не учитываются).

Размер выплат составляет 2200 грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

Как получить финансовую помощь

Для этого необходимо зарегистрироваться. Регистрация происходит исключительно через мессенджер WhatsApp с помощью чат-бота:

откройте WhatsApp или установите, если у вас его нет; добавьте к вашим контактам номер 0 800 609 844; отправьте на этот номер сообщение с текстом: NRC; далее вы получите уведомление с инструкциями для успешной регистрации. NRC свяжется с вами в WhatsApp.

Заявка рассматривается в течение 10 дней, после чего на WhatsApp поступит уведомление о начислении или не начислении средств.

В случае предоставления денежной помощи средства поступят в течение месяца после регистрации.

За дополнительной информацией обращайтесь по номеру горячей линии 0 800 302 007 или пишите на электронную почту: ua.info@nrc.no.