Иначе дезертир: Зеленский назвал три основания для выезда депутатов и чиновников за границу

Июнь, 06 в 19:18

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три повода для выезда за пределы Украины для украинских депутатов и чиновников.

Он подчеркнул, что это могут быть переговоры о:

антироссийских санкциях;

финансах;

оружии для Украины.

Во время общения с журналистами в понедельник, 6 июня, Зеленский подчеркнул, что в других случаях покидать пределы Украины для чиновников и депутатов запрещено.

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По словам президента, примерно через месяц после начала войны некоторые местные чиновники, депутаты и представители правоохранительных органов начали ехать.

— Если кто-то едет – значит, он дезертир, – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что “нам легче” без тех, кто едет. Именно поэтому “никто никому ничего не блокирует”.

— Наоборот: если хотят уехать, пусть уезжают, но зачем потом возвращаться? Ты с результатом возвращаешься или гастролер? Я сейчас не только о том человеке, о котором вы сказали, – сказал Зеленский, имея в виду пятого президента Украины Петра Порошенко.

Зеленский добавил, что “сейчас нет ни желания, ни сил, ни энергии политически бороться с кем-то”.

Напомним, 30 мая лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко с третьей попытки уехал за границу. Нардеп Виктория Сюмар сообщила, что политик уехал для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме. Однако уже 6 июня Порошенко был замечен на прогулке в Лондоне.